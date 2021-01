Maria De Filippi al GF Vip ignora Sonia Lorenzini, la reazione dell’ex tronista: “La gente vede il marcio” (FOTO)

Maria De Filippi al Grande Fratello Vip 5 ignora la Lorenzini

Tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 lunedì sera hanno assistito all’incursione di Maria De Filippi nella casa di Cinecittà. Ovviamente la professionista pavese non era fisicamente lì, ma in collegamento dallo studio di Amici. La quinta stagione del reality show di Canale 5 ha diversi volti lanciati proprio dai suoi format.

Ad esempio, da Temptation Island ci sono: Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola, mentre Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini da Uomini e Donne. E proprio quest’ultima nel dating show pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset ha partecipato per ben due edizioni. La prima col ruolo di corteggiatrice, e la seconda da tronista scegliendo Emanuele Mauti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la ragazza a riguardo.

La conduttrice pavese non saluta Sonia Lorenzini

Tuttavia, quando Maria De Filippi si è collegata in diretta con la casa del Grande Fratello Vip 5 ed ha salutato gli inquilini ha fatto diversi nomi, tranne quello di Sonia Lorenzini. “Una stagione da corteggiatrice, una stagione da tronista e Sonia non la saluta neanche Maria”, si legge a su Twitter subito dopo il ‘fattaccio’.

Un dubbio che il popolo del web è stato esposto alla diretta interessata. In che modo? Scrivendo sul suo account Instagram e chiederle per quale motivo la conduttrice pavese non l’ha salutata.

La replica di Sonia Lorenzini su Instagram

Un account Instagram ha contattato Sonia Lorenzini chiedendole perché Maria De Filippi non l’ha menzionata durante il collegamento col Grande Fratello Vip 5. A quel punto, la diretta interessata ha risposto così: “Quando la gente vuole vedere il marcio… Maria è una donna di estrema intelligenza non fa i giochetti del saluto si e no, semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedeva e non sono stata inquadrata ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità?!”.

L’ex tronista di Uomini e Donne sta dicendo la verità? Oppure la moglie di Maurizio Costanzo, visto che è un’assidua telespettatrice del reality show di Canale 5, quindi conosce tutto il cast, l’ha volutamente ignorata? In attesa di scoprire cosa si nasconde dietro, ecco il post che mostra la risposta dell’ex gieffina su Instagram: