Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sarebbero traditi reciprocamente: spuntano nuove indiscrezioni

Continuano ad impazzare sul web notizie inerenti il presunto tradimento di Natalia Paragoni ai danni di Andrea Zelletta. Nella puntata del GF Vip di lunedì scorso, infatti, è emersa una falla nella loro relazione alquanto grave.

Quest’estate, durante una vacanza a Capri di lei, i due pare abbiano avuto un piccolo momento di allontanamento, che potrebbe aver spinto i giovani ragazzi ad incorrere in qualche errore. Nello specifico, in tali occasioni potrebbero essere stati consumati due tradimenti. Vediamo tutti i dettagli.

Il presunto tradimento di Natalia Paragoni

Da giorni circolano gossip su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Le ultimissime indiscrezioni a riguardo, però, sembrano dipingere un quadro abbastanza intricato. L’influencer Amedeo Venza ha deciso di intervenire sulla vicenda per spiegare tutto ciò di cui è a conoscenza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata accusata di aver tradito Andrea a Capri con un certo Leonardo, un giovane rampollo appartenente alla sua cerchia di amici. I due avrebbero trascorso anche la notte insieme.

Contestualmente a tale episodio, però, pare si sia verificato anche qualcos’altro. I fan del programma ricorderanno sicuramente che, a inizio reality show, in casa entrò una certa Alice Fabbrica, la quale dichiarò di aver avuto un flirt con Zelletta mentre la sua donna non c’era. Alla vicenda fu dedicato davvero pochissimo tempo, sta di fatto che la ragazza in questione venne immediatamente messa a tacere e smise di parlare anche sui social.

Il capitolo Andrea Zelletta e Alice Fabbrica

Alla luce di quanto emerso su Natalia Paragoni, però, la storia inerente la presunta amante di Andrea Zelletta sta prendendo sempre più piede. Nello specifico, infatti, Venza ha detto che le vicende legate ad Alice siano assolutamente vere. Per tale motivo, durante la vacanza di Natalia a Capri, anche Andrea potrebbe essersi dato alla pazza gioia. Che i due, dunque, si siano traditi reciprocamente?

Il condizionale è ancora d’obbligo, in quanto nessuno dei diretti interessati ha ancora ammesso le eventuali colpe. Tuttavia, la vicenda sta generando parecchi turbamenti per entrambi. Natalia sta affrontando gli insulti degli haters sui social. Andrea, invece, in casa sta avendo dei momenti di cedimento durante i quali si sta facendo molte domande sulla sua compagna. Non ci resta che attendere per scoprire se verranno a galla altri altarini su questa complicata situazione.