Raz Degan dopo Paola Barale di nuovo innamorato: baci e coccole con la nuova fiamma (FOTO)

Raz Degan di nuovo innamorato

Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi Raz Degan ha fatto perdere le sue tracce sul piccolo schermo. Ultima volta risale a diversi mesi fa nel corso di un’intervista televisiva. Di recente però, l’ex modello iraniano è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda di gossip.

L'ex di Paola Barale, infatti, giorni fa è stato fotografato per le vie della Capitale in compagnia della sua nuova fidanzata. Stando ad alcune indiscrezioni, la donna in questione si chiamerebbe Stuart. Ma andiamo a vedere nello specifico alcune informazioni su questa notizia di cronaca rosa.

L’ex modello iraniano insieme a Stuart

Archiviata definitivamente la relazione sentimentale con Paola Barale, Raz Degan sembra aver trovato nuovamente l’amore. Pare infatti, che durante le festività natalizie il vincitore dell’Isola dei Famosi è stato paparazzato per le vie di Rome in atteggiamenti intimi con una donna che si chiamerebbe Stuart. C’è da dire però, che l’ex modello iraniano non ha ancora non ha presentato ufficialmente la nuova fiamma.

Chi conosce l’attore sa perfettamente che è sempre stato restio nel parlare della sua vita privata, infatti ha sempre mantenuto il massimo riserbo al riguardo. In una delle sue ultime interviste, però, l’ex naufrago aveva dichiarato che il suo cuore era tornato a battere per qualcuna. “Ho un nuovo amore. Non posso e non voglio dire molto su di lei, ci tengo alla mia e alla sua privacy, non voglio entrare nella vita privata delle persone e poi mi sto imbarazzando un po’”, aveva detto l’ex di Paola Barale.

Raz Degan innamorato, Paola Barale chiude definitivamente con lui

Stando a delle indiscrezioni che circolano sul web, Raz Degan e Stuart starebbero insieme da circa un anno. Un rapporto che avrebbe trovato la consacrazione e si sarebbe rafforzato durante la quarantena dovuta alla pandemia. Intanto, l’ex fidanzata Paola Barale in una recente intervista ha confessato di aver chiuso qualsiasi rapporto con l’iraniano e di non volerne più sentire parlare.

“Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male. Quelle persone che ho visto nei filmati sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere a parlare di queste persone”, ha detto la soubrette piemontese da Barbara D’Urso riferendosi a Raz e all’ex marito Gianni Sperti.