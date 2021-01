GF Vip, pesante accusa ad Alfonso Signorini: “Uccelli e scop***e, c’è una lobby gay”

Stefano Bettarini tuona contro il GF Vip e Alfonso Signorini

Dopo il trattamento che gli è stato riservato, Stefano Bettarini è convinto che ci sia una lobby gay al Grande Fratello Vip 5. Lex calciatore della Sampdoria, infatti, dopo aver minacciato di fare causa al reality show targato Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ora torna a tuonare. Ricordiamo che l’ex marito di Simona Ventura è stato allontanato dalla dalla casa più spiata d’Italia per una bestemmia.

A distanza di settimane l’ex gieffino si è sfogato così: “Per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia ‘politicamente corretto’. Ciò che stabilisce ‘chi’ e ‘come’ le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude ad ‘uccelli’ e ‘sc***te’… o peggio frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e crearci questa lobby”.

La rabbia di Stefano Bettarini

Ma lo sfogo di Stefano Bettarini non è terminato qui. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 che è stato squalificato per bestemmia ha continuato così: “Non si combatte così l’omofobia – prosegue l’ex calciatore nelle sue Instagram Stories -. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non è affatto”.

Arriverà la replica da parte degli addetti ai lavori e soprattutto del direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini? Le affermazioni fatte dallo sportivo sono molto pesanti, per tale ragione il popolo del web si è scagliato contro di lui. Tuttavia, c’è qualcuno che lo ha appoggiato. Stiamo parlando di un altro ex gieffino, Salvo Veneziano. Anche quest’ultimo ha il dente avvelenato con il conduttore del reality show di Canale 5 e in diverse occasioni è sbottato sui suoi canali social.

Il Grande Fratello Vip 5 si allunga ancora

Nel frattempo, pare che la quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata a lungo anche per altro. Pare infatti, che il reality show di Canale 5 con Alfonso Signorini si allunga ancora.

Dopo il rinvio a metà febbraio, ora sembra che la finalissima sia slittata a venerdì 26 febbraio 2021. Una decisione che non è ancora ufficiale e non è stata comunicata agli inquilini presenti nella casa più spiata d’Italia. Come reagiranno quest’ultimi?