Sonia Lorenzini si vendica delle fan “Rosmello” che l’hanno eliminata dal GF Vip: “Ho visto cose, ma non lo saprete mai…”

Sonia Lorenzini pare non abbia preso affatto bene l’eliminazione dalla casa del GF Vip, specie perché pare che la colpa sia delle “Rosmello”. Le fan di Dayane e Rosalinda, infatti, sembrerebbero essere state le principali artefici della sua uscita dalla casa.

In molte, infatti, hanno visto Sonia come la causa principale della fine dell’amicizia tra le loro beniamine. Per tale ragione, avrebbero fatto di tutto per decretare la sua uscita quanto prima. Ebbene, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di vendicarsi in un modo davvero “crudele”.

Il gesto delle Rosmello

In queste ore, Sonia Lorenzini ha sbottato contro le Rosmello accusandole di essere state le principali artefici della sua uscita dal GF Vip. L’ingresso della ragazza, infatti, ha decretato un repentino allontanamento di Dayane da Rosalinda. La Mello, infatti, ha detto di essersi trovata molto bene con l’ex tronista, sta di fatto che ha deciso di interrompere bruscamente il forte legame che si era venuto a creare con la Cannavò. Questo non dev’essere andato molto a genio alle fan delle due ragazze.

Per tale motivo, non appena ne hanno avuto la possibilità, le follower hanno provveduto subito a fare fuori la nuova arrivata. In effetti, è da quando è cominciato il reality show che sono state notate delle incongruenze sul televoto a causa delle fan delle due. Si è parlato anche di voti falsati provenienti dall’estero, e che quindi non sarebbero dovuti essere conteggiati.

La vendetta di Sonia Lorenzini

Ad ogni modo, dopo la diffusione di queste indiscrezioni, Sonia Lorenzini ha deciso di vendicarsi contro le Rosmello. La ragazza ha registrato delle Instagram Stories in cui ha detto che la notte del 27 dicembre lei era in casa e potrebbe aver visto delle cose che sono accadute tra la Mello e la Cannavò. Per giorni si è parlato di quanto possa essere accaduto in tale occasione in quanto pare che tra le due sia scattato qualche momento di passione.

Ebbene, la Lorenzini ha detto che, malgrado abbia assistito a queste scene, non rivelerà mai niente per vendicarsi delle Rosmello. Questa sembra essere la vendetta perfetta per Sonia per farla pagare alle persone che hanno decretato la sua eliminazione dalla casa del GF Vip. Come la prenderanno le destinatarie di questa velenosa ripicca? Sicuramente non bene.