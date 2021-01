Giulia De Lellis nella bufera per il Capodanno sulla neve: “Cretini noi, togliamo il segui” (FOTO)

Malgrado la pandemia ancora in atto e le stringenti restrizioni imposte dal governo, Giulia De Lellis ed altri influencer hanno deciso di passare il Capodanno sulla neve. La ragazza, come se nulla fosse, ha pubblicato foto e video atte ad immortalare i momenti più interessanti della sua vacanza.

I fan, però, non hanno affatto gradito la scelta compiuta dalla protagonista, al punto da sollevare una grande polemica. Secondo la maggior parte delle persone, infatti, è alquanto assurdo e diseducativo lanciare tali messaggi in questo particolare momento storico. Vediamo cosa è accaduto.

Il Capodanno sulla neve di Giulia

In queste ore, Giulia De Lellis ha pubblicato dei video inerenti le sue feste di Capodanno sulla neve. La protagonista, due giorni fa, ha pubblicato un video in cui ha inquadrato la sua partenza verso una rinomata località sciistica. Questo fatto, però, ha indispettito moltissimi utenti di Instagram i quali non sono riusciti a capire come la protagonista sia riuscita a partire. A causa dell’emergenza da Coronavirus, infatti, c’è l’assoluto divieto di spostarsi tra regioni, e in alcuni casi anche tra comuni, a meno che non ci siano comprovate esigenze di necessità.

Trascorrere il Capodanno in una ridente località di montagna non sembra essere un motivo molto valido da apporre sulla propria autocertificazione. Ad ogni modo, nonostante tutto, l’influencer ha deciso di partire e di immortalare anche tutto attraverso il suo profilo Instagram. Sui suoi social, infatti, non mancano clip inerenti le sue escursioni e i suoi momenti di relax in compagnia del nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

La furia dei fan contro la De Lellis

Nel frattempo, però, sul web si è sollevato un polverone contro Giulia De Lellis e la decisione di passare il Capodanno sulla neve. Molte persone hanno detto di sentirsi parecchio stupide a rispettare le regole e a restare chiuse in casa, mentre altri si prendono il lusso di fare come vogliono. Anche l’influencer Amedeo Venza ha detto che la De Lellis si stia comportando come se nulla fosse.

Come lei, anche Andrea Damante ha compiuto lo stesso gesto ed è stato condannato in modo similare. In ogni caso, molti utenti dei social hanno deciso di organizzare una “rivolta” contro l’influencer togliendo il “segui” dal suo profilo Instagram. Per il momento, però, la ragazza non è ancora intervenuta sulla vicenda per dare una spiegazione su come abbia fatto a muoversi in totale libertà da un posto ad un altro in piena zona rossa.