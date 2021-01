Il Paradiso delle signore trama 4 gennaio: accadono cose strane al magazzino

Lunedì 4 gennaio il Paradiso delle signore tornerà in onda con un nuovo appuntamento dopo la breve pausa natalizia. In tale puntata vedremo che al grande magazzino ci saranno i preparativi per la festa della befana. Carletto e Serena avranno il compito di occuparsi delle calze.

Al grande magazzino, però, cominceranno a verificarsi delle cose abbastanza strane. Federico, invece, prenderà un’importante decisione che riguarda il suo rapporto con Silvia e Luciano.

Trama 4 gennaio: Federico prende una decisione

Le anticipazioni della puntata del 4 gennaio 2021 dl Paradiso delle signore rivelano che Federico comincerà a cercare un nuovo appartamento in quanto vuole lasciare a Luciano e Clelia la loro intimità. Per tale ragione, li informerà della sua decisione di voler andare via. Malgrado il ragazzo si sia trovato estremamente bene a casa dei due protagonisti, comprenderà che sia giunto il momento di compiere un passo importante.

A casa di Vittorio, invece, ci sarà un clima davvero particolare. Dopo aver trascorso le vacanze natalizie insieme a Beatrice e ai suoi figli, infatti, Conti sembrerà essersi legato parecchio a sua cognata. Tra i due, infatti, comincerà a crearsi un legame davvero molto forte, a tratti pericoloso. Adelaide, dal canto suo, non prenderà affatto di buon grado il fatto che la donna si sia trasferita a casa Conti. Le due donne, infatti, avranno un duro faccia a faccia.

Cose strane al Paradiso delle signore

Nella puntata del 4 gennaio, inoltre, vedremo che al Paradiso delle signore cominceranno a verificarsi delle cose strane. I vari protagonisti dello shopping center, infatti, cominceranno a notare degli strani accadimenti che lasceranno spazio a delle bizzarre congetture. Carletto e Serena avranno il compito di occuparsi delle calze per l’epifania. Ad ogni modo, i due bambini avranno un litigio in seguito al quale, però, prenderanno coscienza di qualcosa di molto importante.

Entrambi, infatti, condividono lo stesso dolore, ovvero, l’assenza di una figura paterna. Questa presa di coscienza, dunque, porterà i due ragazzini a legare molto di più di quanto credevano possibile. Tornando a casa Cattaneo, vedremo che Federico, dopo aver deciso di lasciare casa di Luciano, sembrerà essere assalito dai dubbi. Il giovane è molto combattuto in quanto non sa come comportarsi nei confronti di sua madre. Da un lato, infatti, sente il bisogno di perdonarla, d’altro canto, però, non riuscirà a gettarsi alle spalle tutte le bugie raccontate dalla donna.