GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Salemi e Pretelli: “Menomale che c’erano paletti”

Elisabetta Gregoraci tuona contro Pierpaolo e Giulia

Sono trascorse tre settimane da quando Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 per riabbracciare il figlio Nathan Falco. Una volta varcata la famosa porta rossa, Pierpaolo Pretelli si è consolato immediatamente gettandosi tra le braccia di Giulia Salemi.

L’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana, infatti, negli ultimi giorni si sono scambiato baci ed effusione nella piscina dell’appartamento più spiato d’Italia. Dopo aver visto l’episodio in questione, la soubrette calabrese non si è risparmiata a dire la sua. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la professionista.

La soubrette calabrese contro la neo coppia

Era intuibile che Elisabetta Gregoraci avrebbe storto il naso al comportamento di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5. In pratica, la 40enne calabrese non ha digerito che l’ex Velino di Striscia la Notizia si sia avvicinato rapidamente a Giulia Salemi una volta che lei ha abbandonato il reality show di Canale 5. L’ex moglie di Flavio Briatore, chiamata in causa sulla vicenda dal conduttore Alfonso Signorini, ha detto: “Certi passaggi sono dei copia incolla”.

La madre di Nathan Falco si riferiva al fatto che, com’era stato tra lei e il 30enne lucano, quest’ultimo abbia baciato l’influencer italo-persiana proprio nella piscina dell’appartamento più spiato d’Italia. La donna ha asserito anche di non essersi per nulla pentita di aver frenato le iniziative di Pierpaolo, che a quanto pare non era poi così attratto da lei. “Meno male che ho messo dei paletti”, ha ribadito la conduttrice di Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci felice di non aver iniziato un flirt con Pretelli

Tanti telespettatori, tra cui i sostenitori di Elisabetta Gregoraci, hanno puntato il dito contro l’ex Velino di Striscia la Notizia di essersi consolato con molta felicità e in fretta dopo il l’abbandono della 40enne calabrese dal reality show di Canale 5.

In tre mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5, l’ex moglie di Flavio Briatore aveva detto più volte di non voler iniziare una relazione con Pierpaolo Pretelli nel programma Mediaset. In molti speravano in una bella amicizia con il 30enne lucano al di fuori della trasmissione targata Endmol Shine Italy. Visto gli sviluppi con Giulia Salemi tale possibilità sembra ormai remota.