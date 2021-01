Uomini e Donne, Michele Dentice fuori dal Trono over: “È finito un incubo”

Michele Dentice lascia Uomini e Donne?

Ebbene sì, l’avventura di Michele Dentice a Uomini e Donne sta per giungere al termine. L’affascinante cavaliere napoletano, per settimane al centro di rumors, mentre era impegnato a trovare la sua anima gemella nel dating show di Maria De Filippi.

Tra una frequentazione e l’altra, l’ex conoscente di Roberta Di Padua si è reso conto che forse non è il luogo giusto per trovare l’amore, di conseguenza ha deciso di lasciare il programma di Canale 5, dando la notizia attraverso un lungo post sul suo account Instagram.

Il suo percorso a Uomini e Donne

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Michele Dentice ha fatto parlare molto di sé scatenando anche delle polemiche. Il palesato cavaliere del parterre senior ha intrapreso il suo cammino nel dating show di Canale 5 attirando l’attenzione di varie dame per via della sua prestanza fisica.

In particolare quella di Roberta Di Padua, da diversi anni protagonista del programma di Maria De Filippi. I due hanno intrapreso una conoscenza e, tra alti e bassi causati dalla forte gelosia di lei, hanno deciso di troncare definitivamente. La donna ha praticamente scaricato Michele ed è tornata a frequentare Riccardo Guarnieri.

Lo sfogo di Michele Dentice su Instagram

In una recente registrazione di Uomini e Donne, la padrona di casa Maria De Filippi ha invitato Michele Dentice a sedersi al centro dello studio per conoscere nuove dame. Ma il cavaliere ha fatto sapere la sua intenzione di lasciare il Trono over. I follower dell’uomo ne erano già a conoscenza visto che lo stesso, attraverso Instagram, ha condiviso un lungo post che in tanti hanno letto come una frecciata velenosa nei confronti della redazione di U&D.

“Voglio vivere la vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subita. È finito un incubo finalmente ora mi riprendo il mio sogno… Potrai stare anche nel posto più bello del mondo, ma la felicità te la darà chi ti sta accanto. Pensa alla cosa che hai sempre desiderato, ora vedila con l’occhio della mente, poi sentila nel cuore. Spesso gli uomini sono troppo deboli per sentimenti forti, è arrivato il momento di smettere queste dicerie. Ultimo viaggio verso Roma”, ha scritto Michele sul noto social network.