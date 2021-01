Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci erano amanti? “Lei metteva parrucche per nascondersi, Flavio scoprì tutto”

In queste ore stanno circolando delle indiscrezioni alquanto pesanti su Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci. Sul settimanale Oggi, infatti, il cantante Stefano Picchi ha dichiarato di essere a conoscenza di informazioni davvero interessanti sulla coppia.

Pare che i due fossero legati da un amore molto profondo che, tuttavia, è stato interrotto a causa del rapporto che la showgirl aveva intrapreso con Flavio Briatore. Si tratta di indiscrezioni molto precise, pertanto, vediamo tutti i dettagli.

Le pazzie di Stefano Bettarini per Elisabetta

Ricordate quando Stefano Bettarini entrò in casa ed Elisabetta Gregoraci gli disse di non rivelare cose inerenti il loro passato? Bene, in queste ore sembra sia emersa la verità in merito alla vicenda. Stando a quanto rivelato sul settimanale Oggi, infatti, pare che i due fossero amanti. Ad unirli, però, non sarebbe stato un fugace flirt scoppiato dietro le quinte di Buona Domenica, ma un amore davvero folle. Specie l’ex calciatore pare abbia perso completamente la testa per la showgirl al punto da farsi un tatuaggio dedicato a lei.

Il protagonista, inoltre, secondo quanto riportato da Picchi, pare abbia chiesto al cantante anche di scrivere una canzone da dedicare alla donna. Ad ogni modo, a destare particolare sgomento sono i sotterfugi che i due avrebbero inventato pur di riuscire a trascorrere del tempo insieme di nascosto. Pare, infatti, che Elisabetta fosse solita indossare delle parrucche in modo da non farsi riconoscere dai paparazzi. Così travestita, dunque, pare andasse a casa di Bettarini.

Briatore scopre tutto e incastra la Gregoraci

In quel periodo, però, la donna stava con Flavio Briatore, per tale ragione, il loro amore non poteva venire allo scoperto. Dopo svariati tira e molla, poi, Elisabetta Geregoraci avrebbe deciso di chiudere con Stefano Bettarini per sposare Briatore. Quest’ultimo, però, avrebbe scoperto tutto a suo tempo. L’uomo si rese conto di movimenti anomali sulle bollette del telefono. Nello specifico pare che la donna facesse delle telefonate estremamente lunghe e costose a Stefano.

Una volta venuta a galla l’intricata vicenda, però, si sarebbe deciso di insabbiare tutto e di evitare di creare uno scandalo. Insomma, si tratta di un’indiscrezione davvero con i fiocchi, che se si rivelasse reale comprometterebbe molto la reputazione dei protagonisti chiamati in causa. Per il momento, però, Elisabetta sta facendo la gnorri, mentre Stefano è troppo impegnato a fare la guerra al GF Vip.