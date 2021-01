Lory Del Santo choc: “Forse è meglio che mio figlio Loren si sia tolto la vita” (VIDEO)

Lory Del Santo a Oggi è un altro giorno

Chi conosce o segue Lory Del Santo sa perfettamente che non ha avuto una vita facile. Sin da giovane ha mostrato di avere tanti talenti e una voglia di mettersi in gioco in gioco, tuttavia è stata colpita da diversi lutti. Dal punto di vista professionale, l’opinionista di Mattino 5 ha partecipato ad alcuni reality show, tra cui il Grande Fratello Vip 3 e l’Isola dei Famosi, con quest’ultimo è riuscita addirittura a vincere.

Successo sul lavoro ma nel frattempo la sua vita privata è andata praticamente a rotoli. Due anni fa, infatti, il figlio 19enne Loren si è suicidato. Un gesto che ha sconvolto l’ex protagonista di Drive In infatti da quel momento in poi, non è stata più la stessa. Di recente è stata ospite su Rai Uno nel programma di Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno”, programma Rai di Serena Bortone. In quell’occasione la donna ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti che di certo faranno discutere parecchio.

Le dichiarazioni choc su Loren

Per diversi anni, Loren, il figlio di Lory Del Santo Il figlio di Lory Del Santo ha sofferto di una grave malattia denominata anedonia. In pratica, quest’ultima impedisce a chi ne soffre di provare piacere, sentimenti o emozione. Una circostanza che ha spinto il 19enne a togliersi la vita. “Non ha mai visto un medico, mentalmente era super intelligente e questa sua condizione gravava su un altro aspetto che era il distacco da ciò che nella vita è la felicità”, ha confessato la donna a Oggi è un altro giorno.

Ma non è finita qui, infatti l’opinionista di Barbara D’Urso ha continuato così: “Purtroppo forse è meglio che sia successo. Sono andata a ritrovare tutti i suoi scritti, mi sono ricordata tutto quello che mi dicevano le insegnanti a scuola. Alla fine forse è stato meglio così perché ci sono malattie che non tornano mai indietro”.

Lory Del Santo e la morte di due figli

La dichiarazione di Lory Del Santo nel programma di Serena Bortone non ha lasciato a bocca aperta solo quest’ultima, ma anche il pubblico da casa. “Le medicine che possono guarire queste malattie sono solo apparenti e portano a disfunzioni fisiche gravissime. Lui ha vissuto il meglio che poteva, io gli ho dato tutto quello che potevo per stargli vicino, quindi non ho nessun rimpianto”, ha concluso la soubrette.

Ricordiamo che Lory non ha perso solo Loren, anni prima infatti, è venuto a mancare un altro figlio. “Ho lottato per la salute dei miei figli”, ha affermato la donna a Oggi è un altro giorno.