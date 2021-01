Soleil Sorge stronca il suo ex Luca Onestini: “Hiscelto persone sbagliate con cui condividerlo” (FOTO)

Soleil Sorge al centro dell’attenzione mediatica

Nelle ultime settimane l’abbiamo più volte vista ospite nei programmi di Barbara D’Urso nel ruolo di opinionista. Stiamo parlando di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che mesi fa ha praticamente sbugiardato il suo ormai ex amico Iconize. Chi la segue sa perfettamente che è una ragazza diretta e senza peli sulla lingua, di conseguenza da lei ci si può aspettare di tutto.

Dopo il dating show di Maria De Filippi, la giovane ha partecipato ad altri due reality show, ovvero Pechino Express e L’Isola dei Famosi. Do recente però, l’ex di Jeremias Rodriguez è tornata a far parlare di sé per una risposta secca sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

La frecciatina al suo ex fidanzato Luca Onestini

Di recente, Soleil Sorge ha deciso di mettere un box su Instagram dove i follower possono farle una serie di domande. Tra i vari quesiti che le sono arrivati, uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti. Ecco la domanda in questione: “quando hai capito che stavi perdendo tempo”. Sotto questa richiesta, stranamente la soubrette ha condiviso un selfie con il suo ex fidanzato Luca Onestini.

La sua risposta è stata una eloquente frecciatina velenosa nei confronti dell'attuale compagno di Ivana Mrazova. "Non ho mai perso tempo. Al massimo scelto persone sbagliate con cui condividerlo", ha scritto l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Arriverà la replica da parte del diretto interessato?

Soleil lascia Luca con una lettera

Ricordiamo che Luca Onestini e Soleil Sorge si sono conosciuti a Uomini e Donne e da lì hanno intrapreso una storia d’amore. Ma quando l’ex tronista partecipò al Grande Fratello Vip, lei tramite una lettera lo ha lasciato davanti a tutti.

“Con Luca ho iniziato a correre troppo velocemente. Per me la storia con lui è partita subito al massimo, cercavo la condivisione, la convivenza, lui no. Era interessato alla sua persona e non al progetto di vita. Volevamo cose diverse. Lui il Grande Fratello Vip, io una famiglia. Quando lo hanno scelto, eravamo già in crisi. Non ci vedevamo da due settimane”, aveva detto la soubrette.