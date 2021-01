Tommaso Zorzi, Luca Vismara di Amici ammette: “Tra noi c’è stato qualcosa prima che entrasse al GF Vip”

Soleil Sorge sgancia una bomba su Zorzi

La sera della vigilia di Capodanno, Soleil Sorge e Luca Vismara hanno avuto un battibecco in diretta web. Dopo essersi chiariti, almeno apparentemente, l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha chiesto all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi se è vero l’indiscrezione di un suo flirt con l’attuale gieffino Tommaso Zorzi.

“Parliamo d’amore, che non è il nostro, ma con un altro ragazzo che ha vinto 2 premi stasera. Parlo ovviamente di Tommaso Zorzi. Mi giunge voce, mi hanno detto che tra voi c’è qualcosa. Questo è vero?”, ha affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Senza giri di parole, Vismara ha ammesso di aver incontrato il rampollo meneghino in diverse occasioni e ovviamente non solo per amicizia.

Tommaso Zorzi e Luca Vismara hanno avuto un flirt

Parlando in una trasmissione via web in occasione del veglione di Capodanno, Luca Vismara a parlato della sua vita sentimentale con Soleil Sorge, facendo delle rivelazioni bomba.

Il ragazzo ha detto: “Io e lui ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. Allora, è vero che qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a briscola e nemmeno a tombola. Quindi ammetto che lascio le porte aperte a Tommaso Zorzi. Se lui aprirà i portoni io sono felice, vorrei che nascesse tutto in maniera semplice. Lo spero. Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo”, ha asserito l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Luca Vismara sarà un concorrente del GF Vip 5?

Dopo tali dichiarazioni, il conduttore Alfonso Signorini metterà nella casa del Grande Fratello Vip 5 Luca Vismara? Ricordiamo che settimane fa Tommaso Zorzi aveva espresso il desiderio di avere al suo fianco un concorrente gay in modo di approfondire la conoscenza e magari intraprendere qualcosa di serio.

Al momento il direttore del settimanale Chi non lo ha accontentato, lo farà nei prossimi giorni? Il tempo materiale c’è visto che il reality show di Canale 5 dovrebbe chiudere i battenti il prossimo 26 febbraio 2021.