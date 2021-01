Soleil Sorge e Luca Vismara litigano in diretta: “Sapevo di avere a che fare con una stron*a…”

Volano parole grosse tra Soleil Sorge e Luca Vismara

Soleil Sorge e Luca Vismara non si sopportano da quando entrambi hanno partecipato all’Isola dei Famosi. Nel reality show di Canale 5, infatti, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi e la soubrette se ne sono dette di santa ragione. In occasione del veglione di Capodanno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condotto uno show via web e, tra i vari ospiti, c’era appunto Vismara.

Tra l’altro quest’ultimo ha ammesso di aver avuto un flirt con Tommaso Zorzi. I due ex naufraghi hanno litigato in diretta e lei addirittura ha chiuso il collegamento. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra i due ragazzi.

L’affondo di Soleil Sorge sull’ex naufrago

La discussione tra i due ha preso al via quando Soleil Sorge, fingendo di non essere in collegamento, ha detto: “Mi tocca collegarmi con questo, va beh, fatelo va“. Inizialmente sembrava solo una gag divertente per scaldare l’atmosfera, ma poi si è trasformato in una vera e propria lite. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, fin da subito ha iniziato a provocare Luca Vismara sul look e sulla sua musica. Non contenta, l’opinionista di Barbara D’Urso gli ha addirittura staccato il collegamento senza diritto di replica.

“Alle tue spalle vedo un tappeto che credo sia della stessa epoca della tua acconciatura. Sotto tutti quei gatti che hai in testa hai un po’ d’amore per me, tu di moda non ne capisci molto, si vede dalla musica che produci. Bene, tagliatemi il collegamento, salutami a fratet”, ha detto la ragazza.

La replica di Luca Vismara

Ovviamente il diretto interessato non è rimasto a guardare. Dopo aver avuto la possibilità di tornare in collegamento con lei, Luca Vismara si è tolta un sassolino dalla scarpa.

L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha replicato così: "Sapevo di avere a che fare con una stron*a. Posso dirlo? Stronza! Andiamo avanti. Non possiamo sentirci tre ore prima e dirci cose carine e ora mi fai queste cose, quindi ti volevo dire che non mi piacciono questi trabocchetti".