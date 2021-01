Uomini e Donne, Maurizio Guerci: “Io e Gemma Galgani stiamo sbugiardando Tina Cipollari”

Gemma Galgani e Maurizio Guerci fanno sul serio

Nonostante qualche piccola incomprensione, Maurizio Guerci sta continuando la sua frequentazione con Gemma Galgani. Il cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha deciso di rilasciare un’intervista al magazine Novella 2000 per parlare della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. La fiamma della 70enne torinese, però, ha colto l’occasione per lanciare una frecciata all’opinionista Tina Cipollari.

Quest’ultima, infatti, più volte ha espresso dei giudizi negativi sulla sua conoscenza con la protagonista del parterre senior di U&D. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato sull’ex di Giorgio Manetti e su Tina Cipollari.

La frequentazione con Gemma Galgani

Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno intrapreso una conoscenza anche se, come rivelato dalla 70enne nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, non hanno passato insieme le feste di Natale. Sembra proprio che i due protagonisti del parterre senior facciano sul serio, rendendosi conto di essere fatti l’uno per l’altra. Intervistato dal periodico diretto da Roberto Alessi, il cavaliere ha dichiarato: “A me interessa la persona che ho davanti. Se per me questo fosse un problema di certo non frequenterei Gemma…”.

Poi la fiamma della piemontese ha raccontato il momento in cui è giunto nello studio di Uomini e Donne, rimanendo particolarmente colpito ed affascinato da Gems. “Queste sono cose che non si programmano, arrivano per caso e, credetemi, sono momenti meravigliosi”, ha asserito Guerci. Ma le dichiarazioni dell’uomo non sono terminate qui, subito dopo ha anche menzionato la vamp frusinate.

Maurizio Guerci contro Tina Cipollari: il motivo

L’unico neo della loro frequentazione sono le intromissioni da parte di Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne, infatti, non crede assolutamente alla veridicità dei sentimenti di Gemma Galgani e Maurizio Guerci. A tal proposito, però, il cavaliere del Trono over sembra avere le idee ben chiare sul comportamento della collega di Gianni Sperti.

“Ultimamente sia Gemma che io stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto…”, ha concluso l’uomo nel corso dell’intervista a Novella 2000. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere nei prossimi giorni oppure nella nuova registrazione di U&D prevista tra qualche giorno.