GF Vip, Pierpaolo e Giulia si baciano, ma lui si pente: scatta la lite tra i due (VIDEO)

In questi giorni Giulia e Pierpaolo si sono avvicinati moltissimo al GF Vip. Dopo la messa in onda della puntata del 31 dicembre, i concorrenti si sono scatenati con la musica del DJ set Andrea Zelletta. I protagonisti si sono lasciati travolgere dal momento e anche i due piccioncini si sono scambiati teneri baci.

In seguito alle effusioni romantiche, però, Pretelli ha avuto un momento di pentimento. Il giovane si è chiuso da solo in sauna ed ha cominciato a mostrarsi molto triste. Successivamente ha avuto un duro confronto con la Salemi.

Pierpaolo si pente dei baci a Giulia

Giulia e Pierpaolo sembrano aver trovato finalmente un equilibrio all’interno della casa del GF Vip ma, purtroppo, qualcosa è andato storto. I due si sono scambiati teneri baci e abbracci, ma poi è accaduta una cosa inaspettata. Il ragazzo ha cominciato ad essere pervaso da un’insolita malinconia e da sensi di colpa. Per tale ragione, si è estraniato dal gruppo ed ha deciso di trascorrere un momento da solo con i suoi pensieri. Dopo aver trascorso un po’ di tempo nella sauna, il giovane ha raggiunto gli altri.

A quel punto, allora, Giulia si è avvicinata e gli ha chiesto cosa stesse accadendo. Pierpaolo, allora, ha cominciato a fare dei passi indietro. Il ragazzo ha ammesso che d’ora in avanti comincerà a comportarsi in modo molto più frenato nei suoi confronti. A incrementare ancor di più questa convinzione pare sia stata anche la telefonata ricevuta dalla Salemi dal suo amico Matteo.

Il duro confronto al GF Vip

Nell’apprendere tali parole, Giulia non ha potuto fare a meno che rimanerci male ed ha ammesso a Pierpaolo di sembrarle di rivivere alcuni momenti della precedente esperienza del GF Vip. La ragazza, infatti, ha detto che, purtroppo, ancora una volta si è aperta con una persona, donando tutta se stessa senza ottenere nulla in cambio. Ricordiamo, infatti, che la precedente relazione con Francesco Monte si è rivelata molto dolorosa per lei.

Ad ogni modo, l'influencer ha aggiunto di considerare il Capodanno appena trascorso come il migliore, ma anche il peggiore, di tutta la sua vita. Pretelli ha ritenuto che tali frasi fossero un po' troppo estreme e Giulia ha confermato. Purtroppo, però, la fanciulla ha ammesso che nella vita conosce difficilmente mezze misure, pertanto, le cose o sono bianche o sono nere.