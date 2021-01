GF Vip Pierpaolo Pretelli, la madre lo sgrida in diretta e boccia Giulia: “Basta, torna in te, perdi consensi” (VIDEO)

Sorprese per i gieffini del Grande Fratello Vip 5

In occasione del veglione di Capodanno su Canale 5 è andato in onda uno speciale del Grande Fratello Vip 5. Tutti gli inquilini durante la lunga serata hanno avuto la possibilità di vedere e parlare, attraverso una videochiamata, parenti, amici e persone. Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di scambiarsi gli auguri col fratello Giulio con la sua nuova fidanzata, ma anche i suoi genitori.

E a tal proposito, la madre gli ha letto un messaggio che ha fatto innervosire moltissimo l’ex Velino di Striscia la Notizia. Il motivo? La donna ha tirato fuori gradimento dei fan e la sua disapprovazione per Giulia Salemi.

L’ex Velino parla con la sua famiglia

Quella di Capodanno, per Pierpaolo Pretelli è stata una puntata molto particolare perché ricca di colpi di scena. L’ex Velino di Striscia la Notizia, infatti, così come tutti gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, ha ricevuto gli auguri da parte della sua famiglia.

In collegamento da Maratea, oltre al padre e alla madre, anche il fratello più piccolo con la nuova fiamma. Dopo le presentazioni, il gieffino lucano ha domandato a tutti loro un bel bacio in diretta, ma la mamma lo ha bloccato dicendogli che aveva qualcosa da dirgli.

La madre di Pierpaolo non è contenta del suo atteggiamento al GF Vip 5

La madre, leggendo un messaggio che aveva davanti a sé come un gobbo, ha iniziato a fire delle frasi molto discutibili. Ha chiesto al figlio Pierpaolo Pretelli di tornare sulla retta via e di prendere l’avventura del Grande Fratello Vip 5 in modo differente. Come era prevedibile, l’ex Velino di Striscia la Notizia è rimasto senza parole davanti al discorso della donna che lo ha procreate e ha chiesto ad Alfonso Signorini si chiudere immediatamente il collegamento.

Giulia Salemi, intanto, nella casa più spiata d’Italia ha ammesso che le è sembrato di rivivere una scena del passato. Per caso l’influencer italo-persiana si riferiva a quanto accaduto anni fa con l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte? Il 30enne lucano è rimasto particolarmente deluso dall’atteggiamento della mamma. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: