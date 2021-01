GF Vip, crisi isterica per Maria Teresa Ruta che si accascia a terra: “No, è morto…”

Alfonso Signorini informa i vip delle ultime morti illustri

In vent’anni di messa in onda del Grande Fratello non era mai accaduto che il reality show facesse compagnia ai telespettatori di Canale 5 in occasione della vigilia di Capodanno. Per l’occasione, il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto informare gli inquilini della casa più spiata d’Italia dei numerosi lutti illustri che hanno segnato gli ultimi mesi del 2020.

Il direttore del settimanale Chi lo ha fatto mostrando loro una clip con “chi ci ha lasciato nel 2020″. Tutti i vipponi, essendo chiusi nell’appartamento di Cinecittà, non hanno infatti nessun contatto con il mondo esterno, di conseguenza non sanno nulla delle notizie di cronaca. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

La gieffina sconvolta per la morte di Paolo Rossi

In occasione della puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda giovedì 31 dicembre, gli inquilini hanno scoperto della scomparsa di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, manche il grande attore romano Gigi Proietti, per finire a Diego Armando Maradona e il calciatore italiano Paolo Rossi. In tutto questo, Maria Teresa Ruta non l’ha per nulla presa bene. La madre di Guenda Goria, ex conduttrice de La Domenica Sportiva e grande appassionata di calcio, dopo essere venuta a sapere della prematura scomparsa di Pablito è scoppiata a piangere.

Nello specifico, la gieffina è apparsa disperata, quindi si è messa le mani sul viso e tra i capelli, ed accasciandosi a terra ha urlato forte: “noo”. Anche gli altri concorrenti del reality show di Canale 5 sono rimasti scioccati sia per le notizie ricevute da Alfonso Signorini che per la sua reazione.

Crollo per Maria Teresa Ruta al GF Vip 5

Ma non è finita qui. Infatti, durante la notte Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip 5. La gieffina, infatti, non si capacità della prematura morte di Paolo Rossi. Ricordiamo che il calciatore è venuto a mancare un paio di settimane fa dopo una lunga malattia.

In puntata, anche Alfonso Signorini ha chiesto alla donna il motivo di tale reazione e lei stessa a dato delle spiegazioni dicendo che lo aveva intervistato ai suoi primi esordi nella tv di Stato.