Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scoppia la passione sotto le coperte e la regia stacca (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fanno sul serio

Prima o poi bisognava aspettarselo. Dopo giorni di baci e abbracci, nelle ultime ore è scoppiata la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ebbene sì, la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha una coppia. L’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana hanno dormito insieme nel Cucurio.

I due gieffini hanno iniziato a baciarsi e quando sotto le coperte le mani hanno iniziato a toccare parti del corpo, la regia del reality show di Canale 5 ha pensato di staccare e mostrare altre stanze della casa più spiata d’Italia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. (Continua dopo il video)

forse sono io il malizioso ma Pierpaolo con quella mano cosa stava facendo sotto le coperte?? e perché la regia ha staccato tutto d’un tratto?? 🤔 #Gfvip pic.twitter.com/wyNgTXteYs — domenico? (@NoAllora) January 2, 2021

Passione sotto le coperte tra i due gieffini: la regia stacca

A quanto pare, la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è scoppiata nella notte fra il primo ed il due gennaio. Un momento di tenerezza e sensualità avvenuto qualche ora dopo lo sfogo dell’influencer italo-persiana con il rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

Una conversazione dove la ragazza ha detto che non avrebbe mai dormito con il 30enne lucano. “Amore, in realtà non sto facendo le stesse cose di due anni fa perché con Francesco dormivamo insieme tutte le notte, ci baciavamo sempre e litigavamo sempre tantissimo. Era una situazione molto più complicata. Con Pier mi sono promessa di non dormirci mai”, ha asserito l’ex di Francesco Monte. (Continua dopo il video)

Va che non sta facendo nulla! è sul fianco e pure ferma..la malizia è negli occhi di chi guarda ma loro non sono così scemi da dimenticarsi dove sono — LP_Alte (@alte_lp) January 2, 2021

La madre di Pierpaolo Pretelli nella bufera: il motivo

Pierpaolo Pretelli non ha ascoltato il consiglio della madre di cambiare registro perché al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 5 sta perdendo consensi. L’ex Velino di Striscia la Notizia sta seguendo il suo cuore e a quanto pare sembra cotto di Giulia Salemi. La mamma invece, è finita al centro delle polemiche. Il popolo del web infatti, si è scagliata contro di lei dicendo di aver rovinato il Capodanno al figlio con quel messaggio.

Per tale ragione è intervenuto il fratello più piccolo Giulio per spiegare cosa volesse dire realmente la madre. Ma non sono bastate tali giustificazioni per calmare la polemica e sono volate anche minacce e parole forti da parte dei cosiddetti leoni da tastiera.