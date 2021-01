Giulia Salemi, Tommaso Zorzi la rimprovera e lei sbotta: “Volgare? Basta trattarmi così”

Giulia Salemi e il limone con Pierpaolo Pretelli

Ebbene sì, Tommaso Zorzi non ha gradito per nulla il bacio con la lingua che di recente si sono scambiati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Un gesto avvenuto in occasione dell’appuntamento speciale di capodanno del Grande Fratello Vip 5.

A tal proposito, la puntata è stata quasi triplicato in termini di ascolti da parte de Lanno8che verrà di Amadeus. Ma tornando ai due gieffini, il rampollo meneghino ne ha parlato con l’influencer italo-persiana spiegandole come mai lui avrebbe evitato quel bacio così appassionato davanti al pubblico di Canale 5.

Il rimprovero di Tommaso Zorzi

Al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha deciso di rimproverare la sua amica Giulia Salemi. Il rampollo milanese le ha detto: “Se voi volete fare così a me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti lamentare se la gente ti fischia, se arrivano aerei o delle frasi della madre di Pierpaolo. In diretta hai dato un limone che sembra quelli che dai da sbronza. Ti parlo del mio gusto e del gesto. Limonare duro in diretta non fa parte del mio gusto. A maggior ragione queste cose le hai già fatte in tv in passato. Sei grande e vaccinata amore”.

Per il 25enne non è una questione di tempo, ma di come viene impiegato. “Anche se state divisi tutto il giorno e in 5 minuti state uno sopra l’altra a fare la scorigliata è anche peggio. C’è un decoro, un gusto. Dici che ti sei lasciata andare senza freni? Se mi lascio andare io mi squalificano in 2 minuti. Una cosa romantica? Sì certo”, ha asserito l’ex di Iconize.

Giulia Salemi sbotta contro Zorzi

Il rimprovero di Tommaso Zorzi non è piaciuto per nulla a Giulia Salemi che gli ha chiesto di moderare i toni in nome della loro vecchia amicizia. A quel punto l’influencer italo-persiana è sbottato così: “Ho capito, l’hai detto 100 volte, grazia è. Sembra che tu questo tatto… Un minimo, sei un mio amico e dovresti avere più attenzione. Preferisco che tu mi prenda da parte, visto che sei un mio amico. Se mi fai le battutine o queste cose è diverso”.

La modella ha ricordato anche quando il 25enne litigava con Francesco Oppini e lei veniva in camera a parlargli con calma e in disparte. Per Giulia, un amico ti prende da parte e ti fa ragionare. “Vabbè ho capito, basta infierire, ti ha fatto schifo, ero trash. Se tu mi vuoi bene e sei mio amico non fai così. Mi stai mettendo l’ansia da un’ora. Un conto è prendermi in giro, ma qui parliamo di cose serie e voglio essere tratta con più tatto, lo pretendo”, ha concluso la ragazza al GF Vip 5.