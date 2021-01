Elisabetta Gregoraci: ecco quanto costa l’abito sfoggiato allo speciale GF Vip Capodanno (FOTO)

L’outfit costoso di Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5

Senza ombra di dubbio Elisabetta Gregoraci è stata ancora una volta la più elegante tra le ex inquiline della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, nella puntata speciale andata in onda su Canale 5 nel veglione di Capodanno, la soubrette calabrese ha sfoggiato un outfit bellissimo che, secondo gli appassionati di moda, costava migliaia di euro.

Rispetto alle settimane precedenti, però, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha indossato un completo di Elisabetta Franchi, ma un vestito firmato da Philosophy. Quest’ultimo ha un valore pari a circa 1700€, in più la 40enne ha abbinato con un paio di scarpe del brand Aquazzurra da oltre cinquecento euro. Ma andiamo a vedere nello specifico gli altri vestiti indossati dai gieffini. (Continua dopo la foto)

I vari outfit dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Oltre ad Elisabetta Gregoraci, sul portale del magazine Chi sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anche altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Nello specifico, sulla pagina Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini è apparso un post contenti tutti i brand che hanno vestito i protagonisti del reality show di Canale 5 nella serata del veglione di Capodanno.

Ad esempio, da Balmain per l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini, ma anche Philipp Plein per il rampollo Tommaso Zorzi, fino ad arrivare ad un outfit meno costoso, ovvero Zara per il paroliere siciliano Cristiano Malgioglio. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

L’anno che verrà batte nettamente lo speciale GF Vip 5 di Capodanno

Era la prima volta che il Grande Fratello andava in onda nella serata del veglione di Capodanno. Solitamente i vertici Mediaset mandavano in onda Capodanno in Musica con Federica Panicucci. Quest’anno però, causa pandemia e restrizioni, si è optato per una serata speciale del reality show con Alfonso Signorini.

Il risultato? La concorrenza formata da L’anno che verrà di Amadeus ha battuto nettamente il GF Vip 5. Nel dettaglio, Rai Uno ha conquistato oltre otto milioni di telespettatori a discapito di Canale 5 che si è fermata con nemmeno tre milioni. Per molti è stato considerato un vero e proprio flop.