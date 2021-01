Rissa sfiorata tra Antonella Elia e Valeria Marini: “Patetica stai zitta, le mani addosso no”

Nuovo scontro tra Valeria e Antonella

In occasione della puntata speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip 5, tra i vari ospiti intervenuti c’era anche la stellare Valeria Marini. L’ex gieffina è entrata nello studio di Cinecittà con la sua rivale Rita Rusic, entrambe ex di Vittorio Cecchi Gori.

Ad aspettarle con impazienza, il padrone di casa Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Tutti coloro che seguono il reality show di Canale 5, sanno perfettamente che tra l’ex ragazza di Non è la Rai e la soubrette non corre buon sangue. E come era prevedibile, durante la serata si è sfiorata la rissa in diretta.

Le due donne litigano al Grande Fratello Vip 5

Il conduttore Alfonso Signorini ha approfittato della presenza di Valeria Marini per stuzzicare Antonella Elia “Non fare finta di niente, saluta tesoro”, ha detto il direttore del settimanale Chi. Mentre la collega di Pupo si è voltata dall’altra parte, l’ex gieffina ha portato un ramoscello d’ulivo in segno di pace dicendo: “Adesso sta arrivando l’anno nuovo. Siamo tutti qui per festeggiarlo, per dare un bel calcio al 2020”.

A quel punto il giornalista si è detto d’accordo con quest’ultima, tuttavia ha chiesto alla regia di mandare in onda lo stesso una clip contenente le numerose liti tra Valeria Marini e Antonella Elia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Come era prevedibile, l’atmosfera si è surriscaldata ed è scattata la lite.

Quasi rissa tra Valeria Marini e Antonella Elia

Nonostante siano passati diversi mesi da quelle discussioni, Valeria Marini ha invitato Antonella Elia a imparare a rispettare gli altri: “È stato un anno difficile per tutti: le mani addosso, tutte queste cose non devono più esistere. Oggi, Antonella, bisogna imparare a rispettare gli altri. Noi siamo qui per fare divertire le persone che sono a casa, regalando emozioni e sorrisi”.

Ma l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 non aveva nessuna intenzione di ascoltare la dua voce. Per tale ragione è sbottata così: “Non mi parlare. Bisogna anche imparare a usare un po’ di testa, a essere un po’ intelligenti. Tu non fai divertire le persone. Credo che nessuno si possa divertire vedendo te. Alfonso non dirle ‘Brava’ che pensa di essere anche intelligente, ma in realtà è il nulla cosmico. Non fa ridere nessuno, è semplicemente patetica”.

La Marini ha precisato che la rivale è nemica di tutti. Nera dalla rabbia, la collega di Pupo ha detto: “Basta, mi sono scocciata di questa situazione, fatela stare zitta perché non ne ho voglia l’ultimo dell’anno di fare performance idiote. Silenzio, stai zitta, parla con lui e non mi scocciare”.