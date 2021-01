GF Vip, Elisabetta Gregoraci affonda Pierpaolo Pretelli: “L’ho rottamato”

Alfonso Signorini stuzzica Elisabetta Gregoraci

Nell’appuntamento speciale del Grande Fratello Vip 5 andato in onda su Canale 5 alla vigilia di Capodanno sono accaduti numerosi colpi di scena. Oltre alla sfida tra le due squadre, il conduttore Alfonso Signorini ha approfittato dell’occorrenza per incalzare una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality show.

Ovviamente stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, uscita dalla casa di Cinecittà da oltre un mese per sua stessa volontà. Il direttore del settimanale Chi l’ha chiamata in causa sui sentimenti maturati per Pierpaolo Pretelli. E le parole che la soubrette calabrese ha speso sul 30enne lucano, sembrano essere una lampante rottura da parte della 40enne nei riguardi dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra il presentatore e i due gieffini.

L’affondo di Elisabetta Gregoraci all’ex Velino

Giovedì sera il padrone di casa Alfonso Signorini ha indagato su quanto accaduto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip 5. A tal proposito, il giornalista le ha detto: “Elisabetta, rottamiamo Pierpaolo nell’usato o lo manteniamo per il prossimo anno?”. Senza giri di parole, con un tono ironico ma deciso, l’ex moglie di Flavio Briatore ha ribattuto in questo modo: “No, no, lo abbiamo rottamato”.

Una dichiarazione, quella della conduttrice di Battiti Live, che sembra aver gelato l’ex Velino di Striscia la Notizia durante la puntata speciale del GF Vip 5 in occasione della vigilia di Capodanno. Tale reazione ha scatenato una serie di malcontenti da parte del popolo del web.

La replica piccata di Pierpaolo Pretelli

La risposta che Elisabetta Gregoraci ha dato ad Alfonso Signorini ha fatto storcere il naso Pierpaolo Pretelli. Nello specifico, quest’ultimo è apparso parecchio turbato ed infastidito. Tuttavia, il 30enne lucano ha trovato il coraggio di ribattere all’affondo dell’ex moglie di Flavio Briatore, con una stoccata velenosa, in diretta su Canale 5.

“Rottamato? Manco mi hai usato… Manco 10 km hai fatto…”, ha affermato il fratello maggiore di Giulio. In poche parole, stando alla sua reazione, l’ex Velino di Striscia la Notizia sembra soffrire non poco la decisione della 40enne di allontanarsi da lui. Ovviamente, anche la presa di posizione di Pierpaolo ha sollevato delle polemiche in rete e sui vari social network.