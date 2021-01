GF Vip, Cecilia Capriotti, coltellata a Stefania Orlando: “Fa l’amica delle donne e poi…”

Cecilia Capriotti sbotta contro Stefania Orlando

Nel primo giorno del 2021 Dayane Mello e Stefania Orlando hanno deciso di avere un chiarimento, confrontandosi sulle nomination e sui legami nati nella casa del Grande Fratello Vip 5 in questi primi quattro mesi di convivenza forzata. L’ex conduttrice Rai che è sempre diretta nei suoi discorsi, rivolgendosi alla modella brasiliana ha detto di nominare i concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nel reality show di Canale nelle puntate successive. Di conseguenza, tra questi c’è anche l’attrice Cecilia Capriotti.

A quel punto, l’ex di Stefano Sala durante la serata si è avvicinata a quest’ultima mettendola in guardia. In pratica, le ha comunicato che Stefania vorrebbe continuare tale avventura televisiva solo con i gieffini veterani. La soubrette romana rimasta sorpresa di tale dichiarazione, ha replicato così: “Fa tanto l’amica delle donne e poi…l’ho idealizzata allora”. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto subito dopo nell’appartamento più spiato d’Italia.

Confronto tra Stefania, Dayane e Cecilia al GF Vip 5

Il giorno seguente, nella casa del Grande Fratello Vip 5 si è parlato nuovamente di questo discorso. Oltre a Dayane Mello e Cecilia Capriotti era presente anche Carlotta Dell’Isola. L’attrice ha criticato Stefania Orlando per la sua decisione di nominare i nuovi arrivati per tutelare i gieffini veterani.

Per tale ragione la professionista capitolina è sbottato con lei dicendole che questo è un tradimento. Dopo lo scontro tra le due, ha voluto dire la sua anche l’ex partecipante di Temptation Island.

Tensione al Grande Fratello Vip 5

Il confronto sulle nomination tra Dayane Mello e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 è avvenuto nella mattinata di sabato. La bionda conduttrice, dopo aver fatto capire che ogni volta che ci sono le nomination è molto turbata, ha espresso il suo punto di vista. “Voglio portare avanti i veterani che hanno iniziato con me”, ha ribadito l’ex moglie di Andrea Roncato.

A quel punto la modella brasiliana ha immediatamente detto alla diretta interessata di vederla in maniera diversa, visto che ha dichiarato che non riuscirebbe a votare alcuni dei nuovi concorrenti, come ad esempio l’attrice Cecilia Capriotti. Amicizia finita tra ble due coinquiline del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? Staremo a vedere.