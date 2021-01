Oroscopo 3 gennaio 2021, classifica: ecco quali sono i segni più fortunati della prima domenica dell’anno

L’Oroscopo di domenica 3 gennaio 2021 vede i Leone in pole position. Ottima giornata anche per Ariete e Bilancia. I Sagittario devono tenere duro, mentre i Vergine subiranno una piccola battuta d’arresto.

Oroscopo primi sei segni

1 Leone. Momento molto positivo per i nati sotto questo segno. Oggi sarete sicuri di voi e capaci di prendere la giusta decisione anche nella situazione più stressante. Se siete in attesa di una promozione dal punto di vista lavorativo, potreste ottenerla prima del previsto.

2 Ariete. Periodo favorevole per cominciare una nuova attività o una nuova relazione. Questo transito così propositivo, però, non avrà lunga durata, pertanto, starà a voi riuscire a mantenere alto l’interesse verso tutto quello che intraprenderete in questo momento. Dedicatevi alla cura della vostra forma fisica.

3 Bilancia. Fase di ripresa per quanto riguarda il lavoro. A partire da oggi, infatti, avrete la possibilità di recuperare un rapporto logorato o di cimentarvi in nuove conoscenze. Nel lavoro, invece, tutto dipenderà dalla vostra voglia di mettervi in gioco e di scendere anche a qualche compromesso.

4 Cancro. Buona giornata per quanto riguarda i sentimenti, anche se ci sono delle cose da mettere a posto. L’Oroscopo del 3 gennaio svela che dal punto di vista professionale, invece, cominciano gradualmente a sbloccarsi delle situazioni. Non abbiate paura di osare e di rischiare, questo sarà un anno molto positivo sotto questo aspetto.

5 Toro. Siete positivi e propositivi, tuttavia, potrebbero nascere dei piccoli intoppi che vi genereranno parecchio fastidio. Il segreto è mantenere la calma e aspettare che la situazione diventi più leggera. In campo sentimentale, invece, anche le grandi difficoltà potranno essere risolte.

6 Capricorno. Oggi sono favorite le persone che svolgono attività che hanno a che fare con la ricerca e l’investigazione. Siete precisi, meticolosi e desiderosi di andare fino in fondo ad ogni questione. Se avete da poco cominciato una nuova relazione, cercate di non fare troppe domande.

Previsioni 3 gennaio ultimi sei segni

7 Gemelli. Giornata un po’ conflittuale per quanto riguarda l’amore. Oggi potrebbero nascere delle discussioni anche per ragioni abbastanza futili. Se non volete compromettere i apporti, cercate di essere calmi e di evitare di esporvi troppo. Nel lavoro ci son molte cose da fare, non scoraggiatevi.

8 Acquario. Momento interessante per superare i vostri limiti e le vostre inibizioni. Oggi siete particolarmente desiderosi di cimentarvi in nuove situazioni e conoscenze. Cercate di non fare passi affrettati e prendere decisioni senza valutare attentamente i pro e i contro. Nel lavoro ci sono buone novità in arrivo.

9 Scorpione. Dal punto di vista lavorativo sono in arrivo delle novità. Aprite i vostri orizzonti e prendete in considerazione anche cose che in passato avete sempre allontanato da voi. In amore, invece, potrebbe esserci qualche discussione di troppo dovuta ad alcuni vostri turbamenti interiori.

10 Vergine. Vivere qualche piccola battuta d’arresto è una cosa assolutamente normale, pertanto, non preoccupatevi troppo in quanto anche i momenti più bui riusciranno a trovare la luce. Non abbiate fretta e date tempo al tempo. In amore vi sentite sereni, la situazione è fin troppo tranquilla.

11 Pesci. Giornata parecchio turbolenta dal punto di vista sentimentale. Oggi sarà molto semplice riuscire a discutere con chiunque, pertanto, cercate di mantenere un profilo abbastanza basso. In campo professionale, invece, sono in arrivo delle novità positive, ma dovete essere pazienti.

12 Sagittario. Domenica parecchio agitata per i nati sotto il segno del Sagittario. Oggi vi sentite un po’ stanchi e demotivati e questo vi creerà qualche difficoltà nella vita di coppia. Dal punto di vista lavorativo, invece, non è il caso di intavolare discussioni in questi giorni, lasciate che le acque si plachino da sole.