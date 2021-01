Uomini e Donne, il presunto nuovo tronista finisce nel caos: “Ha sgozzato un cinghiale…” (FOTO)

Il posto lasciato vacante da Gianluca De Matteis a Uomini e Donne dovrà essere ricoperto da un nuovo tronista. In testa alla classifica, al momento, è spuntato il nome di un ex tentatore di Temptation Island, ovvero, Carlo Siano.

Quest’ultimo, però, prima ancora di sedere sul tanto agognato trono rosso, si è già reso protagonista di alcuni contenuti abbastanza discussi sul web. Tutto è cominciato nel momento in cui il giovane ha pubblicato la foto di un cinghiale sgozzato da lui stesso.

La polemica sul presunto nuovo tronista di Uomini e Donne

In queste ore si sta parlando di chi potrebbe ricoprire il ruolo di nuovo tronista di Uomini e Donne. Il più papabile risulta essere Carlo Siano, il quale corteggiava Anna Boschetti in una precedente edizione di Temptation Island. Il ragazzo, però, ha già cominciato a far parlare di sé. Il protagonista è un amante della caccia, pertanto, ha deciso di pubblicare uno scatto un po’ crudo sui suoi social. Nello specifico, si tratta di un cinghiale ammazzato. Molti utenti del web sono rimasti allibiti dinanzi tale immagine, di fatti hanno provveduto ad insultare il protagonista e ad esortarlo a rimuovere il contenuto.

Tra i più adirati nei confronti del possibile nuovo tronista è stato l’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo, infatti, lo ha pesantemente attaccato ed ha ricevuto una risposta parecchio piccata. Carlo lo ha insultato di rimando e gli ha detto che se ha qualcosa da dirgli, che lo facesse di persona e non dietro uno schermo. Tali affermazioni, che sono sembrate avere l’aria di minacce, hanno lasciato spiazzati gli utenti del web.

La reazione di Carlo Siano

Venza è rimasto basito dinanzi la scelta della produzione di Uomini e Donne di far diventare un soggetto simile il nuovo tronista del programma. Ad ogni modo, il giovane ha rimosso il contenuto incriminato dal suo profilo Insatgram, ma poi ha pronunciato delle frasi da cui non si è evinto alcun pentimento. Il ragazzo, infatti, ha detto che a breve pubblicherà anche un’altra foto simile, in quanto in Italia la caccia è consentita.

Il suo perseverare sulla vicenda ha indignato moltissimi animalisti, i quali hanno chiesto anche alla redazione del programma di Canale 5 di ripensare sulla scelta di affidare a lui il trono di Uomini e Donne. Che Carlo si sia giocato male le carte ancor prima di mettere piede negli studi di Maria De Filippi?