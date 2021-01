GF Vip, Cecilia Capriotti accusa Carlotta Dell’Isola di fare puzzette: “Dormo nella mer*a” (VIDEO)

Cecilia Capriotti si confida con Tommaso Zorzi

Cecilia Capriotti ha trascorso una nottata particolarmente impegnativa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In questo caso però, non c’entra nulla Giulia Salemi, che si trovava in Cucurio con Pierpaolo Pretelli, ma per via di Carlotta Dell’Isola.

Il mattino seguente, infatti, durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi, l’attrice romana ha manifestato un forte disagio. Per quale motivo? Stando al suo racconto, la notte precedente quando ha raggiunto il suo letto, ha sentito strani rumori e odori provenienti da sotto le coperte. Di conseguenza, la gieffina ha chiesto spiegazioni all’ex partecipante di Temptation Island che, a suo dire non ha udito nulla.

L’attrice accusa Carlotta Dell’Isola di fare dei cattivi odori

Parlando con il rampollo meneghino al Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti ha raccontato: “Tommaso, stanotte io dormivo con Carlotta. Siamo entrambe nel letto, io però ho continuato a fare delle cose. Poi sai quando ti infili nel letto? Ecco mi è arrivata una vampata disarmante!”. Nel mirino dell’attrice romana ci è finita la new entry Carlotta Dell’Isola, accusata di aver fatto delle puzze in camera da letto e soprattutto sotto le coperte.

A quel punto l’influencer milanese le ha chiesto: “Di m***a?”. La diretta interessata ha immediatamente replicato così: “Le ho detto ‘ma è fuoriuscito qualcosa da te?’ e lei mi fa ‘ma quando mai!’. E io le faccio ‘Eh no…Sto morendo’. Ma poi sai che sto arrivando, come fai? Anche questo disagio? Mi sono addormentata nella m***a”. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Cecilia Capriotti contro Giulia Salemi

Chissà se Cecilia Capriotti tornerà ad affrontare la vicenda con Carlotta Dell’Isola e chiarire una volta per tutte cosa è accaduto realmente durante la notte. Ricordiamo che qualche giorno fa sempre l’attrice capitolina ha dato contro l’influencer italo-persiana Giulia Salemi.

Rivolgendosi alla nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli, la gieffina ha detto: “Giulia scusami ma non si può continuare così. Hai fatto un casino! Magari entri all’improvviso per cercare cose e fai un macello, non sei così attenta. Guarda te lo dico con il cuore. Ti voglio bene, però! È la prima volta che mi sento così. Ci vuole rispetto per gli altri. Io non posso non dormire perché hai dei disagi tu”. La Capriotti le ha fatto presente di essere in televisione, quindi non può avere le occhiaie e non reggersi in piedi tutto il giorno. In pratica, per colpa della modella Cecilia bon riesce più a riposare bene.