GF Vip, Cecilia Capriotti e Matilde Brandi litigano a distanza: “Isterica, posseduta, frustrata (VIDEO)

Botta e risposta tra Cecilia Capriotti e Matilde Brandi

La sera del veglione di Capodanno, come tutti ben sanno su Canale 5 è andato in onda un appuntamento speciale del Grande Fratello Vip 5. Una puntata che ha creato dei malumori ad una delle ultime arrivate. Stiamo parlando di Cecilia Capriotti che è riuscita a litigare a distanza con un’ormai ex inquilina della casa più spiata d’Italia: Matilde Brandi.

Dopo essere stata criticata dall’ex ballerina del Bagaglino in merito ad una sua coreografia, la l’attrice romana ha avuto un duro sfogo durante la notte. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra le due donne anche se non sono sotto lo stesso tetto.

Lo sfogo notturno di Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip 5

Nella camera da letto del Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti non ha per nulla digerito le critiche ricevute per Capodanno da Matilde Brandi. Per questo motivo l’attrice romana è sbottata così: “Matilde simpaticissima devo dire, come un pugno in un occhio, neanche la conosco… dai su, poteva risparmiarsele le cose. Facesse la ballerina a casa sua e non rompesse le palle. Lei è una di quelle che devono sempre dire ‘bravina, non bravina’… ma zitta! Ma stai zitta, che nessuno ti ha chiesto”.

La gieffina ha detto anche che quando non sono amiche delle donne hanno problemi. Le dispiace se qualcuno la conosce ma per lei l’ex protagonista del Bagaglino non le fa per nulla simpatia. (Continua dopo il video)

Cecilia Capriotti contro Matilde Brandi#GFVIP pic.twitter.com/R9fpjBGFwV — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 1, 2021

La replica di Matilde Brandi su Twitter

Lo sfogo notturno di Cecilia Capriotti ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, di conseguenza la clip è stata visionato anche dalla diretta interessata. Infatti, attraverso il suo profilo Twitter Matilde Brandi le ha dato del lei.

“Signora Capriotti mi sono permessa di dare un giudizio sulla danza perché Alfonso mi ha voluta presidente giuria senza nessuna cattiveria, cosa che ha fatto lei sia dopo il balletto che appena entrata nella casa senza conoscermi e io non ho mai risposto! Avrebbe anche detto che sono una isterica posseduta e frustrata e non ho mai riposto! Chi sarebbe quella che non sta dalla parte delle donne?? Come direbbe qualcuno fly down baby! Fattela una risata”, ha scritto l’ex gieffina.