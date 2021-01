GF Vip, Filippo Nardi dà della bugiarda a Maria Teresa Ruta: “Esibizionista e rumorosa”

Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta

Come tutti ben sanno qualche settimana fa Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per un linguaggio sessista. Di recente l’ex gieffino è stato ospite a Non succederà ed è tornato a parlare della sua eliminazione dal reality show di Canale 5 lanciando delle frecciatine velenose nei confronti di Maria Teresa Ruta. Il conte inglese ha sottolineato che rifarebbe e direbbe tutto ciò che è successo nella casa di Cinecittà poiché la stessa Maria Teresa Ruta ne ha riso.

“È una persona rumorosa ed esibizionista, non è facile convivere con lei”, ha asserito l’ex iena. Quest’ultimo ha riconosciuto alla moglie di Guenda Goria di essere una grande giocatrice, ma anche una bugiarda. Il motivo? Secondo Nardi, oltre alle clip mostrati dagli autori del GF Vip non ci sia nient’altro. “Ha detto una bugia…avrebbero fatto vedere i video. Maria Teresa non era offesa sennò si sarebbe lamentata in confessionale con gli autori”, ha ribadito l’uomo.

La paura dell’ex gieffino

Ospite a Non succederà più, Filippo Nardi ha detto di essere particolarmente amareggiato perché Alfonso Signorini non gli ha dato la possibilità di replicare alle accuse che gli sono state rivolte. L’ex gieffino ha detto anche che appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5, aveva paura che sala sua bocca potessero uscire delle frasi sbagliate senza rendersene conto.

Infatti gli stessi autori del reality show di Canale hanno messo sull’attenti tutti gli inquilini. “Dovevamo stare attenti sulle frasi da dire. Per questo spesso chiedevo agli autori se tutto stava andando per il meglio ma non ho mai ricevuto risposta quindi pensavo non ci fossero problemi”, ha detto l’uomo.

Filippo Nardi smentisce Veronica Graf

Nel corso della recente intervista a Non succederà più, Filippo Nardi si è difeso anche dalle pesanti accuse ricevute da parte di Veronica Graf. Quest’ultima infatti, ha dichiarato di essere rimasta incinta e di aver abortito per volere suo che non voleva un altro figlio. L’ex gieffino ha smentito categoricamente il tutto dicendo di non essere mai stato con lei: “Preferisco non dire di più, è tutto in mano ai miei legali”.