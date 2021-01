GF Vip, fan di Dayane Mello insultano Gaia e Tommaso Zorzi: “Grassa, trans e quello è gay”

Voti truccati dal Brasile a favore di Dayane Mello

Negli ultimi giorni Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip 5 è finita al centro delle polemiche. Il motivo? Si parla di voti truccati a suo favore, tutti provenienti dal lontano Brasile, sua terra d’origine. Già, perché nell’ultimo appuntamento del reality show di Alfonso Signorini, l’ex di Stefano Sala si è salvata da un possibile eliminazione grazie ad una valanga di consensi positivi giunti direttamente dal sudamerica.

Ovviamente in tanti sospettano che tali voti provengano da profili fake. Tale vicenda ha scatenato la rabbia di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso e possibile vincitore di questa quinta edizione. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo all’esterno dell’appartamento più spiato d’Italia.

La denuncia di Gaia Zorzi su Twitter

Attraverso il suo account Twitter, Gaia Zorzi ha detto la sua sui voti che arrivano dal Brasile e ogni volta salvano Dayane Mello e spesso anche l’amica di quest’ultima, Rosalinda Cannavò. “Io non vedo lo staff di Dayane Mello provare a placare questa situazione. Anzi (giustamente o meno) lo sfruttano a loro favore e infatti avevano fatto un Twitter in portoghese”.

Ma non è finita qui, infatti la sorella del rampollo meneghino ha rivelato anche che la sua tata e quella del 25enne ha ricevuto delle pesanti minacce ed offese. “Ha ricevuto minacce di morte in portoghese”, ha asserito la giovane sul noto social network.

Minacce alla tata e il manager di Tommaso Zorzi

Sul suo profilo Twitter, Gaia Zorzi ha detto anche che sino arrivati degli insulti anche al manager Lazzaro. “Le hanno dato della grassa, trans come se fosse un insulto, peruviana sporca, insultando Tommi perché è gay e Cecilia gli fa da tata”, ha denunciato consanguinea del concorrente del Grande Fratello Vip 5. Subito dopo però, la ragazza ha chiuso tutti i suoi canali social forse perché travolta dagli insulti e dalle minacce da parte di fan del Brasile.

Ancora una volta il caso Dayane Mello si complica. Alfonso Signorini ne parlerà nel prossimo appuntamento del reality show di Canale 5? Nel frattempo, informiamo i lettori che per tutto il mese di gennaio 2021 andrà in onda solo una puntata settimanale, quella del lunedì. Mentre quella del venerdì almeno per ora è stata cancellata.