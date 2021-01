GF Vip, finale già scritta dagli autori? La confessione di Stefania: “Loro sono intoccabili”

Dayane Mello e Stefania Orlando parlano di strategie

Nelle ultime ore Stefania Orlando e Dayane Mello hanno avuto un lungo confronto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Le due gieffine, presenti dallo scorso settembre, hanno parlato su chi potrebbe arrivare alla finalissima del reality show di Canale 5. Una finale che, stando a delle indiscrezioni, dovrebbe andare in onda verso la fine del prossimo mese.

Trascorse le feste di Natale e Capodanno, visto che sono quasi quattro mesi che sono all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia, le due inquiline potrebbero anche loro essere possibili vincitrici. Le dirette interessate sembrano esserne consapevoli di ciò, per tale ragione hanno affrontato l’argomento nomination e di chi vorrebbero portare in finale.

Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi sono intoccabili?

Stefania Orlando e Dayane Mello si sono rese conto che entrambe dono molto amate dal pubblico, di conseguenza non è escluso che una delle due possa essere la vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito, la bionda conduttrice ha detto: “Io e te abbiamo avuto degli scontri ma tu meriti la finale perché nella mia testa sei da finale. Io non mando in nomination chi merita di andare avanti, nel bene e nel male, e non si tratta solo di Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta che io amo”.

E proprio per la Orlando, il rampollo meneghino e la madre di Guenda Goria sarebbero i cosiddetti intoccabili, dato che entrambi contribuiscono in maniera netta al Grande successo del reality show di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 5, finale già scritta?

Parlando con la modella, accusata di ricevere valanghe di voti d i fan brasiliani, Stefania Orlando le ha detto: “Come fai a nominarli? Sono intoccabili ed è anche vero ormai che, dopo Natale e Capodanno, chiunque va a casa ha fatto tanto”. A quel punto Dayane Mello ha risposto che anche lei non se la sentirebbe di mandare alle nomination Maria Teresa Ruta, mentre su Tommaso Zorzi il discorso è differente.

Anche l’ex di Stefano Sala ha riconosciuto che insieme alla madre di Guenda Goria meriterebbe la finale, quindi di giocarsi la vittoria che vale 100 mila euro. Di cui la metà va al vincitore e il resto in beneficenza ad una Onlus scelta precedentemente.