Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e donne (L’indiscrezione)

Il ritorno di Uomini e donne è previsto per il prossimo 7 gennaio. Il programma, come pgni anno è andato in pausa natalizia ma gli spoiler rivelano già tanti oclpi di scena. Uno fra tutti riguarda Gemma Galgani e il suo cavaliere Maurizio. Stando alle indiscrezioni la dama, potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di abbandonare il programma.

Gemma Galgani felice accanto a Maurizio

Gli ultimi appuntamenti con Uomini e donne sono stati findamentali per la storia di Gemma Galgani. La dama ha ammesso di essrsi concessa a Maurizio e tra i due tutto procede a ginfie vele. Dopo un lungo corteggiamento da parte di lei, il 50enne non ha resistito al fascino della torinese e entrambi sono finiti a letto.

“Maurizio mi è subito piaciuto per la sua armonia fisica. Poi sono rimasta affascinata dalla sua eleganza” ha dichiato la Galgani in una recente intervista. Finalmente, possiamo dire che a distanza di anni dalla delusione avuta con Giorgio Manetti, la piemontese si è di nuovo innamorata.

La dama di Uomini e donne pronta a lasciare il programma?

lo scopo di Uomini e donne è quello di trovare l’anima gemella. A quanto pare, almeno per adesso, per Gemma Galgani la persona giusta è arrivata. Grazie a Maurizio il suo cuore è tornato a battere e come lei stessa ha dichiarato di sente una donna viva. Ovviamente, tutto questo non può passare inosservato e in molti si sono chiesti se la dama lascerà il programma, pronta a viversi questa storia lontana dai riflettori.

Se ciò accadesse, di sicuro la notizia renderebbe felice Tina Cipollari la quale non ha mai nascosto il suo astio nei confronti della donna. Eppure in trasmissione, l’opinionista non ha nemmeno mai visto di buon occhio il loro flirt. Tina è convinta che Maurizio la stia prendendo in giro per farsi pubblicità e continuare a restare nel format.

Infatti, non è la prima volta che un uomo si prenenta da lei solo ed esclusivamente per notorietà. Cosa succederà questa volta? La Galgani ha davvero ritrovato la felicità con Maurizio? Per irspondere a questo domande per adesso bisognerà solo attendere l’inzio di Uomini e donne previsto per il prossimo 7 gennaaio.