Lite al GF Vip tra Dayane e Stefania: “Tu sei un virus…” la Orlando scoppia in lacrime (VIDEO)

Questa notte è scoppiata una lite molto accesa tra Dayane e Stefania nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui la Mello si è confidata con Cecilia e Carlotta ed ha rivelato alcune cose sul conto della Orlando.

Le sue dichiarazioni, però, sono state alquanto ambigue, al punto che tra le quattro donne sono nate delle incomprensioni. Successivamente, la Capriotti ha cercato un confronto con l’ex conduttrice Rai e da lì è scoppiato il caos nella casa.

La lite tra Dayane e Stefania

Al GF Vip Stefania e Dayane hanno avuto un altro acceso confronto, che è scoppiato in lite. Lo scontro è nato nel momento in cui la Mello ha rivelato a Carlotta e Cecilia che Stafania sia estremamente protettiva verso le persone con cui ha cominciato questo percorso. Nello specifico, ha lasciato intendere che la donna avrebbe nominato senza pietà solo i nuovi arrivati, proprio in quanto “nuovi”. Queste parole hanno fatto rimanere male la Capriotti, specie perché con la Orlando aveva legato parecchio, pertanto, ha chiesto un confronto.

In tale sede, però, è scoppiato il caos. Stefania ha accusato la Mello di averle sferrato un colpo basso, in quanto ha provato a metterla contro il resto del gruppo. Dayane, invece, si è limitata a dire di aver detto ciò che pensava e ciò che aveva compreso dal comportamento di Stefania. Quest’ultima, dal canto suo, ha confermato che tra i suoi preferiti ci siano persone che hanno cominciato questa esperienza sin dall’inizio, ma questo non vuole essere un modo per penalizzare i nuovi.

La Orlando ha un crollo al GF Vio

Tutti, infatti, hanno gli stessi diritti e opportunità, ma questo non può cambiare i legami che si sono venuti a creare durante tutti questi mesi di reality show. Ad ogni modo, la lite tra Dayane e Stefania nella casa del GF Vip è degenerata e la Mello ha accusato la sua interlocutrice di essere un virus che si insinua nella mente delle persone.

La Orlando, di contro, ha accusato la modella di essere falsa ed opportunista e di avvicinarsi alle persone solo per scopi suoi personali. Dopo lo scontro, però, Stefania ha avuto un momento di debolezza ed è scoppiata in lacrime. Cecilia, che è rimasta per tutto il tempo sul letto di fianco a lei, ha provato a consolarla e a tirarle su il morale. (Clicca qui per il video)