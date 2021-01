GF Vip, Sonia vuota il sacco su Adua e Dayane: “Rumori a letto, credo dei baci a stampo”

Sonia Lorenzini parla di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Sono trascorsi pochi giorni dall’eliminazione di Sonia Lorenzini dal Grande Fratello Vip 5. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’ex tronista ha rilasciato numerose interviste parlando della dua esperienza nel reality show di Canale 5, ma anche ha espresso un giudizio sui coinquilini.

Nello specifico, la donna si è soffermata sul rapporto speciale tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Durante il suo racconto, l’ex gieffina ha fatto sapere che una notte ha sentito degli strani rumori arrivare da sotto le coperte azzardando che si trattava di baci a stampo. Vediamo bel dettaglio cosa ha confessato l’emiliana.

L’ex gieffina intervistata da Gabriele Parpiglia

Dopo aver varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini è stata intervistata da Gabriele Parpiglia. Intervenuta a Casa Chi è stato affrontato anche l’argomento sul particolare rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello riguardante la notte del 27 dicembre.

Il noto giornalista e autore televisivo ha spronato la dua ospite a dire pubblicamente le cose che ha visto e sentito tra le mura di Cinecittà a pochi giorni dal Capodanno. “Cosa è successo il 27 dicembre? Non lo saprà nessuno. Non te lo racconto. I fan delle ‘Rosmello’ mi hanno fatta fuori e io dovrei parlare?”, ha asserito l’ex concorrente modenese con un atteggiamento abbastanza ironico.

Per Sonia Lorenzini, Rosalinda e Dayane si sono baciate sotto le coperte

In alzata da Gabriele Parpiglia, a svelare tutti i particolari di quanto sarebbe successo la notte del 27 dicembre nell’appartamento più spiato d’Italia, Sonia Lorenzini ha detto: “Ho sentito dei rumori vicino al letto, ero a venti centimetri”. Ma il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne non è finito qui. Infatti ha continuato così: “Non sto dicendo che si sono baciate, ma ho sentito dei rumori e ho aperto gli occhi di scatto”.

Per l’ex gieffina non crede che ci sia qualcosa tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ma è certa che ci siano stati dei baci a stampo. In poche parole, secondo le affermazioni fatte dall’influencer modenese, tra le due ragazze potrebbe esserci stato uno scambio di effusioni subito dopo che la regia ha staccato i riflettori per far riposare i concorrenti del Grande Fratello Vip 5.