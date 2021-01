Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso tristissimo annuncio: “Abbiamo perso il bambino…” (FOTO)

In questi giorni, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, ex concorrenti di Temptation Island, hanno fatto un tristissimo annuncio sui social. La coppia ha deciso di rivelare a tutti i fan di aver perso un bambino lo scorso 25 novembre.

Si tratta di una notizia orribile che ha spiazzato moltissimi follower. Numerosi, inoltre, non hanno compreso il motivo per cui la coppia abbia deciso di parlare di una questione cos’ delicata sui social e, dopo un po’ di polemiche, la Nazzaro ha deciso di spiegare tutto.

Il devastante annuncio di Manila e Lorenzo Amoruso

Il pubblico ha avuto modo di conoscere Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso come coppia, in seguito alla loro partecipazione ad una precedente edizione di Temptation Island. I due hanno conquistato sin da subito il cuore dei telespettatori per la loro genuinità e spontaneità. Inoltre, a fare breccia nel cuore dei fan è stato, soprattutto, l’immenso amore che li unisce e che è riuscito a superare anche l’ostacolo delle tentazioni. Ad ogni modo, i due protagonisti sono riusciti a conquistare ancora di più la fiducia del pubblico dopo un annuncio.

Sul profilo Instagram di Manila, infatti, in questi giorni è apparso un post in cui sono presenti lei e il suo compagno intenti a scambiarsi un tenero bacio. Al di sotto di tale post, poi, è presente una didascalia molto toccante, atta a testimoniare una grave perdita subita. In particolar modo, i due hanno annunciato di aver perso un bambino lo scorso novembre. Si tratta di un dolore immenso che, tuttavia, li ha uniti ancora di più. (Continua dopo il post)

La Nazzaro spiega perché ne ha voluto parlare

In molti hanno criticato la scelta di trattare sui social un argomento così serio, ma la showgirl ha spiegato il motivo per cui l’ha fatto. Manila Nazzaro ha deciso di rendere noto il lutto vissuto insieme a Lorenzo Amoruso per cercare di offrire manforte a tutte quelle persone che stanno vivendo, o hanno vissuto, la stessa cosa. Spesso si tende a considerare questo argomento un tabù e non è affatto una cosa giusta.

Le donne non devono sentirsi colpevoli o responsabili quando accadono questo genere di cose, pertanto, è importante parlarne e condividere le esperienze. In effetti, moltissime donne hanno scritto in privato a Manila per ringraziarla dello splendido messaggio e questo è stato per lei un enorme motivo di gioia.