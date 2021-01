Elisabetta Gregoraci non sarà al Grande Fratello Vip, l’ex gieffina lascia l’Italia: il motivo (FOTO)

Elisabetta Gregoraci sarà assente al Grande Fratello Vip 5

Dopo aver trascorso il Capodanno da separati, Elisabetta Gregoraci ha raggiunto il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore a Dubai. Di conseguenza, la soubrette calabrese non sarà al Grande Fratello Vip 5 nel prossimo appuntamento settimanale.

La 40enne era rimasta a Roma per partecipare alla puntata speciale del reality show di Canale 5, ma dopo aver compiuto il suo dovere da ex gieffina, la donna ha preso il primo aereo per gli Emirati Arabi.

Elisabetta Gregoraci vola a Dubai dal figlio Nathan Falco

A renderlo noto è stata la stessa Elisabetta Gregoraci attraverso il suo seguitissimo account Instagram. L’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto sapere ai follower che non sarà presente nel prossimo appuntamento del reality show di Alfonso Signorini. “Non sarò in studio”, ha scritto la 40enne sul noto social network per il dispiacere di tutti coloro che la seguono.

Al momento, infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore si trova a Dubai insieme al figlio Nathan Falco. Dopo il suo arrivo, infatti, la donna ha condiviso una serie di clip tra le Stories di IG. Video nei quali compare insieme al ragazzino mentre si diverte all’interno di un parco acquatico per festeggiare l’arrivo 2021. (Continua dopo la foto)

Al GF Vip 5 si parlerà di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Come accennato prima, Elisabetta Gregoraci non sarà presente nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. Una puntata molto interessante visto che si parlerà del flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tra quest’ultimi in settimana ci sono stati numerosi baci e forse qualcosa di più. Tale iniziativa ha spezzato definitivamente la speranza di vedere la 40enne calabrese insieme al 30enne lucano una volta fuori.

Non essendo in studio, l’ex moglie di Flavio Briatore non può commentare quello che sta accadendo ultimamente tra i due gieffini. Con molta probabilità, però, la donna non abbia nulla di dire in merito a quanto successo tra le mura della casa di Cinecittà. Già ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Elisabetta aveva detto che quello con l’ex Velino di Striscia la Notizia sarebbe rimasto solo un rapporto di amicizia. Ora però, è in dubbio anche questo.