GF Vip, Salvo Veneziano pubblica un video intimo di Giulia Salemi. Il padre di Pretelli mette like, fan furiosi: “Sessisti”

Salvo Veneziano contro Giulia Salemi

All’esterno della casa di Cinecittà si è sollevata una nuova polemica che riguarda una concorrente del Grande Fratello Vip 5. A partire all’attacco è stato l’ex gieffino Salvo Veneziano che giorni fa ha stroncato Alfonso Signorini per il suo modo di condurre il reality show di Canale 5.

Nella giornata di domenica, il pizzaiolo siciliano ha condiviso sul suo account Instagram un video tratto da Panorama sul reality iberico al quale ha partecipato l’influencer italo-persiana. Una clip molto forte che ha scatenato dei malcontenti soprattutto per il like messo dal padre di Pierpaolo Pretelli. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo ultimamente.

Il like del padre di Pierpaolo Pretelli al video di Giulia

Nel video in questione la gieffina Giulia Salemi trascorre una notte di passione con un altro concorrente del reality show spagnolo. A corredo della clip, Salvo Veneziano ha commentato in questo modo: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna…”. Ma non è finita qui, infatti il padre di Pierpaolo Pretelli ha messo un cuoricino rosso a tale post di Instagram.

Dopo tale gesto sono arrivati commenti di sdegno da parte dei follower dell’influencer italo-persiana. “Stai dando della poco di buono a Giulia. E il padre di Pretelli che mette like è vergognoso”, hanno scritto degli internauti. E ancora: “Vergognoso incitare l’odio verso una 27enne che non sta facendo nulla di sbagliato”.

Le accuse del popolo del web a Veneziano e alla famiglia di Pierpaolo

A quel punto Salvo Veneziano ha voluto replicare sul suo canale social, dicendo: “Non sto criticando Giulia, dico solo che trova l’amore solo nei reality”. Nel frattempo però, la vicenda è scoppiata anche su Twitter. Infatti, in pochissimo tempo l’hashtag #iostocongiulia è diventata in trend topic.

Sul noto social network alcuni utenti sperano che la Salemi venga messa a conoscenza delle accuse sessiste, ma anche che Pierpaolo Pretelli sappia cosa stanno facendo i suoi genitori all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5. Addirittura qualcuno ha azzardato a scrivere che loro preferivano Elisabetta Gregoraci solo perché è ricca. Intanto, ignari di quanto sta accadendo alle loro spalle, i due gieffini hanno passato una notte di passione dentro una capanna costruita da entrambi nel cucurio.