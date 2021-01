Alba Parietti scoppia a piangere in diretta: “Non c’è più…”. Mara Venier si commuove

Alba Parietti ospite di Mara Venier

Nonostante il periodo natalizio continua la programmazione di Domenica In su Rai Uno. Tra i vari ospiti presenti nel salotto di Mara Venier anche Alba Parietti. L’opinionista di Barbara D’Urso e madre di Francesco Oppini era lì per parlare del suo libro “La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli stronzi”.

Ma durante la conversazione con la padrona di casa veneziana, la soubrette piemontese è scoppiata a piangere in diretta. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La soubrette piemontese in lacrime a Domenica In

Durante l’intervista a Domenica In, Mara Venier ha chiesto alla regia di mandare in onda un video in ricordo di Giuseppe Lanza di Scalea. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse è l’ex fidanzato storico di Alba Parietti. Osservando le immagini che le ha proposto la conduttrice veneziana, la soubrette si è commossa fino alle lacrime. Di conseguenza, la madre di Francesco Oppini lo ha ricordato in questo modo: “Ho grande rispetto della compagna di Giuseppe e di sua moglie. Ma è stato un grande amore. Era un punto di riferimento, mi rendeva tranquilla”.

Subito dopo l’opinionista di Barbara D’Urso è passata a parlare del suo libro e con tono ironico ha detto: “Una volta ho picchiato un mio ex narcisista con una rivista di gossip. Le donne non vanno toccate neanche con un fiore, gli uomini vanno picchiati con i giornali. Fanno solo rumore e si spaventano”.

Alba Parietti tra Barbara D’Urso e Grande Fratello Vip 5

Per Alba Parietti il 2020 è stato un anno molto pesante come tutti gli italiani per via della pandemia. La soubrette piemontese ha subìto dei lutti dovuti al Coronavirus. Mentre dal punto di vista professionale le cose sono andate benissimo. Infatti, oltre al suo ruolo di opinionista a Live Non è la D’Urso, la donna è stata protagonista anche se in modo indiretto del Grande Fratello Vip 5.

Ricordiamo infatti, che per tre mesi suo figlio Francesco Oppini è stato un inquilino della casa più spiata d’Italia. La donna si è fatta sentire più volte per via degli scivoloni che il congiunto ha fatto nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.