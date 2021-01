GF Vip, il presunto amante di Natalia Paragoni sarebbe Leonardo, un ex compagno di scuola di Tommaso Zorzi

Natalia Paragoni è stata davvero con Leonardo Del Vecchio?

Negli ultimi appuntamenti del Grande Fratello Vip 5 si è parlato molto del presunto tradimento di Natalia Paragoni ai danni del fidanzato Andrea Zelletta. Una rivelazione avvenuta in diretta nazionale su Canale 5. A svelare il tutto questa ci ha pensato la gieffina brasiliana Dayane Mello, la quale ha rivelato di essere venuta a conoscenza che l’ex corteggiatrice, durante una vacanza estiva a Capri, avrebbe tradito il compagno pugliese con un altro uomo.

Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole e che è stata seccamente smentita dalla diretta interessa. Successivamente però, sono saltati fuori altri particolari su questa storia di gossip, compreso il nome del presunto amante.

Il presunto amante di Natalia è un ex compagno di classe di Tommaso

Nello specifico, al Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti hanno parlato della vicenda. Ovvero hanno svelato che Dayane Mello avrebbe detto loro anche il nome del presunto amante con il quale Natalia Paragoni avrebbe trascorso una notte la scorsa estate. A quanto pare si tratterebbe del ricco ereditiere Leonardo Del Vecchio. Quest’ultimo pare che tempo fa ha avuto a che fare con il rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

Nel dettaglio, i due, visto che hanno la stessa età, hanno frequentato la medesima scuola ed erano in classe assieme. A rivelarlo agli altri concorrenti del GF Vip 5 è stato lo stesso 25enne. Stando alle dichiarazioni della modella brasiliana, l’ex corteggiatrice e Leonardo avrebbero passato la notte insieme. Il giorno seguente invece, il ricco ereditiere avrebbe portato la Paragoni Andrea in giro per Capri a fare delle compre.

La smentita di Natalia e i dubbi di Andrea

Le affermazioni fatte da Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 sono state seccamente smentite da Natalia Paragoni. Quest’ultima infatti, ha detto che tutte le voci che circolano sul suo conto sono assolutamente false.

In più, la fidanzata di Andrea Zelletta ha ammesso che nell’estate del 2020 è stata in vacanza a Capri con degli amici, ma di non aver mai dormito nello stesso letto con un altro ragazzo. In un primo momento l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di voler credere alle parole della compagna. Successivamente però, il concorrente del GF Vip 5 ha avuto un emotivo titubando della sincerità della donna che ama.