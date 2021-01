Uomini e Donne quando ritorna? Maria De Filippi anticipa la messa in onda

Come di consueto, il programma Uomini e Donne è stato sospeso per il periodo natalizio, ma quando ritorna in onda? In queste ore, alcuni portali che si occupano delle vicende che accadono al trono classico e over del programma hanno diffuso una notizia molto interessante per i fan.

Il programma, infatti, sarebbe dovuto ripartire lunedì 11 gennaio, come da tradizione, dopo la festività dell’epifania. A quanto pare, però, considerando il periodo storico che stiamo vivendo, la conduttrice ha deciso di anticipare la messa in onda.

Uomini e Donne ritorna in anticipo

Stando a quanto emerso in queste ore, Uomini e Donne non ritorna lunedì 11 gennaio 2021, bensì giovedì 7. Tale decisione potrebbe essere scaturita da più motivazioni. In primo luogo potrebbe esserci il fatto che, trattandosi di un periodo storico estremamente particolare, si è deciso di tenere prima compagnia agli italiani. Le festività appena trascorse, infatti, sono state vissute in modo completamente diverso da tutti, pertanto, tenere compagnia ai cittadini chiusi in casa per le restrizioni anti-covid risulta una priorità.

In secondo luogo, poi, potrebbe darsi che Maria De Filippi abbia valutato di anticipare la messa in onda del programma in virtù del successo che sta riscuotendo in queste ultime settimane. Dopotutto, anche prima di partire la pausa, la conduttrice decise all’ultimo momento di regalare ai telespettatori altre due puntate inattese, ovvero, quelle di lunedì 21 e martedì 22 dicembre 2020.

Dove eravamo rimasti

Uomini e Donne, dunque, ritorna il 7 gennaio e la trasmissione è stata anche inserita nella programmazione di Guida Tv, pertanto, la notizia risulta ufficiale. Ma vediamo un po’ dove eravamo rimasti. In merito al trono over, l’anno si è concluso in bellezza per Gemma Galgani, la quale ha consumato un rapporto intimo con Maurizio. Riccardo e Roberta, invece, hanno avuto delle divergenze in quanto lui è sembrato non essere intenzionato a dare l’esclusiva alla donna.

Al trono classico, invece, Davide ha trascorso dei momenti bellissimi con Beatrice ma, non per questo, ha accantonato Chiara, anzi. Il giovane è sembrato essere ancora molto combattuto sul da farsi. Gianluca ha abbandonato il trono, mentre Sophie ha avuto degli accesi diverbi con Matteo, il quale ha dichiarato che le avrebbe risposto di no alla scelta. Le anticipazioni delle registrazioni successive, però, dipingono un quadro nettamente diverso per i protagonisti sopracitati. Clicca qui per scoprire cosa è accaduto.