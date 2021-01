Dayane Mello: il comunicato del suo staff dopo le polemiche

Lo staff della modella brasiliana corre ai ripari con un comunicato difendendo le fan brasiliane ma qualcosa non torna. Ecco di cosa si tratta

GF Vip: le fan brasiliane di Dayane Mello e i trucchetti del televoto

Dayane Mello è una discussa concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alcuni la vorrebbero sempre in Casa per le dinamiche che riesce a creare, ma molti non sopportano la sua incoerenza. Tuttavia, a sorpresa, da un po’ di tempo Dayane risulta la concorrente più amata del pubblico superando in percentuale di preferenze anche Tommaso Zorzi.

Sui social è nata una grandissima polemica per questo. Infatti, si è scoperto che le fan brasiliane di Dayane stanno usando dei trucchetti. Creano continuamente profili e mail falsi e votano a più non posso.

Per molti non è giusto che le persone possano creare profili falsi in un numero infinito e dall’estero. Ma la produzione del Grande Fratello Vip non accenna nessun chiarimento o intervento al riguardo. Ebbene, dopo settimane di polemiche e guerre social tra Italia e Brasile, lo staff di Dayane Mello ha deciso di intervenire sulla questione. Ma c’è qualcosa che non torna.

Il comunicato dello staff di Dayane Mello

La polemica del televoto truccato va avanti e Italia e Brasile si stanno facendo guerra sui social. Fan di altri concorrenti stanno chiedendo a gran voce dei controlli e molti italiani che seguono il programma hanno promesso di votare in massa concorrenti odiati del GF brasiliano per ripicca a quello che stanno facendo le fan brasiliane di Dayane.

Lo staff di Dayane Mello è intervenuto attraverso i social con un comunicato affermando di non avere mai incitato atteggiamenti di odio verso altri concorrenti, cosa che invece accade da altri concorrenti e i loro familiari nei confronti di Dayane. Inoltre, non esiste nessun televoto truccato: “Si tratta di sostegno dei fan brasiliani. Vi ricordiamo che anche Ivan era sostenuto dai voti della Spagna e nessuno ha detto niente. Ci sembra normale che Dayane riceva sostegno da casa sua“.

Peccato, però, che il discorso fatto su Ivan Gonzalez non regga affatto. Lo spagnolo nella quarta edizione non ha ricevuto voti esteri e in Italia non è stato apprezzato, tanto che il televoto lo ha eliminato alla sua prima nomination. Voi che cosa ne pensate?