Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il gesto di lei sui social fa pensare alla fine della crisi

Va meglio tra Rosa e Pietro? L’ex tronista ha condiviso un video che lascia ben sperare i fan della coppia. Ecco di che cosa si tratta.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi: la confessione dell’ex tronista

Abbiamo conosciuto Rosa Perrotta a Uomini e Donne quando la redazione e Maria De Filippi l’hanno scelta qualche anno fa per fare la tronista. Il suo percorso è stato molto criticato, soprattutto da Gianni Sperti che vedeva qualcosa di costruito, ma alla fine Rosa ha scelto Pietro Tartaglione. La coppia si è mostrata molto affiatata da subito e quando lei, poco dopo, ha partecipato a L’Isola dei Famosi, lui le ha fatto la proposta di matrimonio in diretta.

Tuttavia, il matrimonio è stato rimandato perchè Rosa è rimasta incinta. Non se lo aspettavano, questo ha sconvolto tutti i loro piani ma entrambi sono stati davvero molto felici di accogliere nelle loro vite il piccolo Domenico che tutti chiamano Dodo. Però, da qualche mese i fan della coppia hanno notato qualcosa di strano. Pietro e Rosa erano spesso divisi e non facevano più storie sui social menzionandosi o insieme.

Qualche settimana fa, infatti, Rosa ha confessato che non è un periodo facile. Tra lei e Pietro ci sono dei problemi e per questo motivo sono spesso lontani. L’ex tronista spera che si risolva tutto per il meglio e in queste ore ha fatto un gesto sui social che lascia ben sperare.

Rosa Perrotta: il gesto d’amore sui social, crisi superata?

Il clima non è molto sereno tra Rosa e Pietro che hanno trascorso le feste divisi. Lei con Dodo e la sua famiglia, lui con la sua famiglia. Dopo le parole di Rosa non c’è stato più nessun riferimento alla crisi e Pietro Tartaglione non ne ha mai voluto parlare.

In queste ore, però, Rosa ha pubblicato un video che ha sorpreso tutti i fan della coppia e non solo. Nelle sue Instagram Story l’ex tronista ha fatto vedere una sua intervista di qualche anno fa a Vero Tv. Era marzo del 2017 e lei era a Uomini e Donne. Nell’intervista diceva che desiderava tanto innamorarsi di nuovo e creare una famiglia. Dopo di che Rosa ha inquadrato una foto di lei con Pietro e il piccolo Domenico come a dire che il suo desiderio si è veramente realizzato. Che sia un buon segno per la coppia?