Il Paradiso delle signore anticipazioni 6 gennaio: Rocco scopre il mistero di Irene

La puntata del 6 gennaio del Paradiso delle signore sarà incentrata su diversi colpi di scena. Il primo riguarderà il mistero del fantasma al grande magazzino. Rocco scoprirà cosa si cela dietro questa situazione e rimarrà spiazzato da quello che apprenderà.

Salvatore, invece, si renderà conto che la lettera che scrisse a Gabriella è custodita in casa Amato e questo gli farà nascere dei sospetti. Nello specifico, infatti, il giovane comincerà a credere che sua madre c’entri qualcosa. Armando, invece, svelerà a Luciano un suo desiderio.

Anticipazioni 6 gennaio: la scoperta di Salvatore

Le anticipazioni della puntata del 6 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore comincerà a nutrire dei sospetti verso sua madre. Il giovane si convincerà sempre di più che sua madre abbia tenuto nascosta la lettera scritta a Gabriella. Per tale ragione, il giovane chiederà a Rosalia se sappia qualcosa sulla donna e sulla questione della missiva. La protagonista, però, dirà di non sapere nulla, ma i sospetti del giovane Amato diventeranno sempre più forti.

Armando, invece, parlerà con Luciano e gli racconterà di avere un desiderio. Ferreris, infatti, dirà di avere intenzione di creare una squadra di ciclismo. La sua passione per questo sport potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio. All’interno di tale squadra, il capo magazziniere immagina di poter inserire Rocco e Pietro. Riuscirà a realizzare il suo desiderio?

Irene è il “fantasma” del Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, vedremo che Clelia e Luciano saranno sempre più uniti. I due hanno superato numerose sfide e controversie, pertanto, adesso che sono riusciti a raggiungere un equilibrio non vedono l’ora di poter vivere la loro storia alla luce del sole. A tal proposito, mediteranno sull’idea di mostrarsi in pubblico come una vera coppia. Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata del 6 gennaio, continueranno a verificarsi degli strani episodi.

Che ci sia davvero un fantasma al grande magazzino? La verità è ben diversa da come tutti ipotizzano. A creare tutto questo sgomento, infatti è stata Irene. La fanciulla si è nascosta al negozio, trascorrendo lì anche le notti, a seguito di una discussione molto accesa con suo padre. Rocco scoprirà la verità e prometterà alla ragazza che non rivelerà nulla a nessuno. Questo avvenimento contribuirà a fa avvicinare di parecchio i due protagonisti. Cosimo e Gabriella, infine, decideranno di invitare al matrimonio Salvatore.