GF Vip, Dayane Mello choc su Francesco Oppini: “Lo ammazzo…” (VIDEO)

Dayane Mello contro Francesco Oppini: il motivo

In occasione del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, i vari concorrenti rimasti in gioco stanno ipotizzando cosa potrà accadere in diretta su Canale 5. Ad un certo punto, però, Dayane Mello ha scatenato una polemica sul web perché ha fatto un’affermazione choc nei confronti di Francesco Oppini. Cosa ha detto di così grave la modella brasiliana?

Quest’ultima ha confessato agli altri inquilini dell’appartamento di Cinecittà che non reagirà affatto bene se l’ex gieffino piemontese dovesse parlare male di lei. “Se oggi Francesco lo becco di nuovo a parlare io lo ammaz…Io, io… io non… stai zitto, stai zitto…”, ha asserito l’ex fidanzata di Stefano Sala. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

La modella brasiliana usa delle frasi choc su Oppini

Rosalinda Cannavò, quando ha udito ha sentito le parole choc della sua cara amica Dayane Mello su Francesco Oppini, ha deciso di intervenire. In pratica, l’attrice messinese ha provato in tutti i modi di correggere il tiro così: “Ma quando mai, non parla…Lo amma…eh! Io come i bambini devo fare con lei…”.

Immediatamente dopo anche la stessa modella brasiliana si è resa conto di aver commesso uno scivolone al Grande Fratello Vip 5, facendo dietrofront appena ha visto la reazione di Adua Del Vesco. “Gli dirò stai zitto…Stai zitto…”, si è corretta la donna. Ma ormai il danno era stato fatto, di conseguenza si è sollevata una polemica sui vari social network, in particolare su Twitter. (Continua dopo il video)

“Se oggi Francesco lo becco di nuovo a parlare io lo ammaz-” bloccata solo da Rosalinda. PROVATE A GIUSTIFICARE DAYANE ANCHE QUESTA VOLTA#TZVIP #GFVIP pic.twitter.com/hmYhHFHkpq — Libera🌸 (@__occhiprofondi) January 4, 2021

Il popolo del web chiede la squalifica di Dayane Mello

Le recenti dichiarazioni di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 su Francesco Oppini hanno scatenato immediatamente una serie di polemiche sui vari social network. A tal proposito, sono già in molti ad aver chiesto agli autori del reality show di Canale 5 la squalifica della modella brasiliana, la quale nelle ultime ore ha avuto una nuova discussione con Rosalinda Cannavò.

L’ex compagna di Stefano Sala potrebbe davvero essere mandata via dalla casa più spiata d’Italia per le frasi rivolte al figlio di Alba Parietti? Staremo a vedere nelle prossime ore. Ma soprattutto, arriverà la replica da parte del diretto interessato?