Flavio Briatore: il video con Nathan Falco che fa infuriare i fan: “Devi indossarla per tutelare tuo figlio”

Flavio Briatore nella bufera: il motivo

Dopo Natale, Flavio Briatore con il suo jet privato è volato a Dubai con il figlio Nathan Falco. I due sono stati raggiunti da Elisabetta Gregoraci solo in un secondo momento, quindi la soubrette calabrese sarà assente al prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. Nel frattempo, il noto imprenditore piemontese continua ad essere protagonista del gossip di casa nostra.

Qualche giorno fa, ad esempio, l’ex manager della Formula 1 ha condiviso una clip sul suo profilo Instagram dove si vede il figlioletto mentre indossa un copricapo arabo. Fin qui nulla di strano se non fosse per un dettaglio notato dai follower più attenti. Quest’ultimi infatti, si sono infuriati con la scelta dell’ex consorte della Gregoraci precisando che è una cosa che non si deve assolutamente fare. Di cosa si tratta?

Flavio Briatore senza mascherina protettiva

Nel video in questione, Nathan Falco venuto al mondo dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, sta indossando il tipico turbante arabo. I seguaci di Flavio Briatore, però, si sono accorti di un particolare che traspare chiaramente dal filmato. Nello specifico, il noto imprenditore piemontese sta mettendo il copricapo al ragazzino di dieci anni ma non indossa la mascherina.

In molti hanno precisato al diretto interessato, attraverso dei commenti sotto il video, come questo tipo di comportamenti sia molto pericoloso. Il gesto irresponsabile dell’ex manager della Formula 1 non ha seguito le direttive mondiali per la prevenzione da contagio del Coronavirus. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Nathan Falco ha un account Instagram di oltre 130 mila seguaci

Dopo tale segnalazione, il filmato in questione ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Nel frattempo, lo stesso Nathan Falco ha un profilo Instagram che conta già oltre 130 mila follower. Di conseguenza, in pochissimo tempo il ragazzino è già diventato un piccolo influencer di successo sul noto social network.

Proprio su quest’ultimo, la madre Elisabetta Gregoraci qualche giorno fa è venuta a conoscenza che il figlio è felicemente fidanzato nonostante la giovane età. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha commentato la scoperta con un emoticon divertita dopo esserne stata messa al corrente da una follower.