Eleonora Rocchini, ex Uomini e Donne, pubblica un video troppo spinto, IG la censura e lei reagisce così (VIDEO)

Eleonora Rocchini è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, nell’ultimo periodo, generando parecchio sgomento sul web. Il motivo di tanto caos risiede in alcuni contenuti che la ragazza sta deliberatamente mostrando sul suo account.

Nello specifico, la fanciulla ha pubblicato un video estremamente spinto che ha indignato parecchi utenti del web. Il polverone sollevato è stato così esagerato al punto che Instagram ha ritenuto opportuno bannare tale contenuto. La protagonista, però, non si è arresa, scopriamo insieme come ha reagito.

Il video spinto di Eleonora Rocchini

Una volta terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Eleonora è divenuta un influencer di Instagram. Negli ultimi mesi si è resa protagonista di diversi gossip che hanno riguardato il ritorno di fiamma con il suo ex Oscar Branzani. Attualmente, però, la ragazza pare sia fidanzata ufficialmente con l’ex compagno della sorella di Oscar. A rendere il suo personaggio ancora più interessante e pieno di gossip, però, ci ha pensato la diretta interessata.

Eleonora Rocchini, infatti, ha pubblicato in queste ore un video spinto in cui appare completamente senza veli. Nel contenuto in questione è presente la protagonista con il lato b in bella mostra. Moltissimi utenti hanno condannato la sua scelta provvedendo a segnalare tale video affinché venisse rimosso. L’intento della maggior parte degli haters è andato a buon fine. il contenuto in questione, infatti, è stato eliminato. La Rocchini, però, non si è arresa e ha deciso di avviare una battaglia contro il web. (Continua dopo il video)

La censura e la reazione di lei

La ragazza, infatti, ha registrato delle IG stories in cui ha detto che non le importa se il suo video verrà segnalato ancora, lei continuerà a pubblicarlo come se nulla fosse. Eleonora Rocchini è convinta del fatto che sul web ci siano contenuti bel più volgari del suo video spinto. A tal proposito ha condiviso le foto di un’altra influencer la quale è solita mostrarsi senza veli ed anche in posizioni piuttosto scabrose.

Per questo, la Rocchini ha ammesso che continuerà a ripubblicare il suo contenuto per giorni, fino a quando le persone non si stancheranno di continuare a segnalarlo. Infine, c’è da dire che il video in questione riguarda la campagna pubblicitaria che sta promuovendo per il suo nuovo brand. Questo è un altro motivo che la sta spingendo sempre di più a combattere contro l’ipocrisia.