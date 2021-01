Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi geloso di Zenga: “Giù le mani”

Simone Gianlorenzi geloso di Stefania Orlando?

Senza ombra di dubbio Stefania Orlando è una delle protagoniste femminile di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la bionda conduttrice ha provocato delle polemiche per via delle nomination. La gieffina infatti, vorrebbe continuare l’avventura con i concorrenti veterani a discapito dei nuovi arrivati. La donna, inoltre, si è scontrata anche con l’attore Mario Ermito sempre per lo stesso motivo citato prima.

Il marito Simone Gianlorenzi, oltre ad intervenire in difesa della donna che ama attraverso uno sfogo su Instagram, ha detto che Stefania non è una stratega. Non contento, il musicista ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Andrea Zenga. Dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la donna gli aveva fatto dei complimenti. Di conseguenza, il consorte potrebbe essere geloso di Zenga, infatti su Twitter ha scritto: “Giù le mani dalla mercanzia”.

Le discussioni tra Mario Ermito e la soubrette romana

Nonostante fosse in Cucurio, Mario Ermito ha mostrato il suo disappunto nei confronti di Stefania Orlando. Nello specifico, l’attore non condivide il pensiero della gieffina di tutelare gli inquilini veterani e votare le new entry. Il professionista pugliese si è lasciato andare ad uno sfogo con Andrea Zenga, dicendo che loro e gli altri nuovi coinquilini sono dei concorrenti come tutti gli altri. “Non è colpa nostra se siamo entrati dopo. Questa casa non è vostra, siete ospiti come lo siamo noi“, ha tuonato il gieffino.

A prendere le difese della bionda conduttrice il marito Simone Gianlorenzi che su Twitter ha risposto anche a coloro che lo etichettano come una persona gelosa. “Non posso essere geloso. Dove lo trova uno come me? Sono ironico, l’ho definito MaZenga-Zeta. Vi pare?”, ha asserito il chitarrista.

Simone Gianlorenzi elogia la moglie

Attraverso i social Simone Gianlorenzi ha difeso con le unghie e con i denti Stefania Orlando dall’attacco di Mario Ermito al Grande Fratello Vip 5. Il musicista infatti, ha scritto delle parole abbastanza abbastanza eloquenti.

“Caro Ermito, te lo dico alla romana, ce la scemo legata ar dito. Mia moglie non ha messo in piedi una strategia, ma ha solo una vera e idea del gioco nella casa”, ha detto l’uomo. In più, in una recente intervista a Libero, quest’ultimo ha elogiato l’esperienza della moglie reality show di Canale 5: “Per me è come se avesse già vinto”.