Tommaso Zorzi: “Non posso attaccare Dayane, Stefano Sala uno dei miei migliori amici” (VIDEO)

Dayane Mello e Tommaso Zorzi non si sopportano

Non tutti sanno che Dayane Mello e Tommaso Zorzi hanno in comune un affetto nei confronti di Stefano Sala. I rapporti tra la modella brasiliana e il rampollo meneghino al Grande Fratello Vip 2020 non sono stati mai positivi. Ultimamente, ad esempio, l’influencer ha criticato gli atteggiamenti della donna che si sta allontanando sempre di più dal gruppo degli inquilini veterani e alleandosi con i nuovi arrivati.

Ad esempio, la gieffina ha stretto un forte legame con Cecilia Capriotti. E proprio quest’ultima, in un recente confronto con Tommaso ha parlato della Mello. In tale occasione il 25enne milanese le ha detto di non poterla attaccare apertamente per rispetto nei confronti dell’amico Stefano. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha rivelato il 25enne.

Il rampollo meneghino amico di Stefano Sala

In poche parole, Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 nonostante non sopporti per nulla Dayane Mello, non può dire apertamente il proprio pensiero su di lei proprio per il bene che vuole a Stefano Sala, ex compagno della gieffina nonché padre della figlia Sofia.

Il rampollo meneghino e la modella brasiliana stanno facendo un percorso parallelo nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Cecilia Capriotti che, dopo essere entrata nella casa più spiata d’Italia ha è rimasta colpita dall’accoglienza di Dayane, nelle ultime ore ha cercato di scoprire dei particolari sul rapporto tra la sudamericana e il 25enne. Quest’ultimo infatti, nonostante abbia fatto delle dichiarazioni dichiarazioni non si è sbottonato più di tanto.

La conversazione di Tommaso Zorzi con Cecilia Capriotti

“Lei è la mamma della figlia di uno dei migliori amici”, ha detto Tommaso Zorzi all’attrice romana Cecilia Capriotti. “Lui è proprio molto molto amico mio, quindi non è che posso proprio… Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace”, ha aggiunto il rampollo milanese.

A quel punto la concorrente del Grande Fratello Vip 5 gli ha chiesto se la vede fuori. Ma la risposta del 25enne meneghino è stata secca e negativa, lasciando intendere di non avere con nessun rapporto fuori dall’appartamento di Cinecittà con l’ex di Stefano Sala. Ecco il video del confronto che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: