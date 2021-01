Uomini e Donne anticipazioni: Maurizio liquida Gemma, Davide non sceglie, Roberta stufa di Riccardo

Nuova registrazione di Uomini e Donne

Nonostante il periodo natalizio, lunedi 4 gennaio 2021 prwsso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Appuntamenti che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere tra qualche settimana. Ovviamente si è partiti con Gemma Galgani, che durante le festività ha sentito pochissimo Maurizio.

Il giorno dopo Natale, mentre erano al telefono, al cavaliere è suonato il citofono. A quel punto l’uomo è andato ad aprire, dopo aver attaccato il cellulare in faccia alla 70enne torinese e non averle dato modo di sapere chi lo stesse cercando. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News.

Maurizio molla Gemma Galgani

Gli spoiler di Uomini e Donne rivelano anche che Gemma Galgani, in un secondo momento ha scoperto che era stata una donna a cercare Maurizio. Ma quest’ultimo ha spiegato che era un’amica che sta affrontando un periodo brutto in famiglia. Di conseguenza, lei si sarebbe rivolta al cavaliere del Trono over per avere un sostegno morale. Nessuno gli ha creduto perchè non ci sarebbe stato motivo di attaccare il cellulare alla 70enne. Poi si è parlato del fatto che lui non ha voluto passare il Capodanno con Gems.

La sera prima lui voleva chiudere con la conoscenza e lei si era proposta di andare in auto da Maurizio per cercare di chiarire, ma lui aveva rifiutato la sua proposta. Dopo una serie di accuse reciproche, l’uomo ha deciso di chiudere definitamente con la piemontese e per questo si è beccato molti insulti in studio.

Davide non sceglie, Roberta Di Padua continua con Riccardo Guarnieri

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano anche che Davide Donadei non ha scelto nemmeno stavolta. Mentre Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono continuati a sentire e a vedere solo una volta a settimana.

La donna ha detto che c’è molta complicità tra loro, rispetto ad un paio di anni fa, ma non sa se questo è un bene o un male. In più, la donna ha fatto capire che è tutto piatto e si sta annoiando un po’. Frequentazione al capolinea? Staremo a vedere nelle prossime registrazioni.