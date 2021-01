GF Vip: Natalia Paragoni rifiuta l’invito di Alfonso Signorini e diffida il reality show (VIDEO)

Natalia Paragoni ha davvero tradito Andrea Zelletta?

Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedi sera era attesa la fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne doveva essere lì per un nuovo confronto dopo la rivelazione scioccante che Dayane Mello ha fatto qualche giorno fa.

Nello specifico, la modella brasiliana aveva detto nella casa più spiata d’Italia che la compagna avrebbe tradito l’ex tronista in occasione di una vacanza a Capri. La voce è stata sostenuta anche dal chirurgo sei vip Giacomo Urtis, che ha sottolineato come fosse una voce già nota a molti dell’ambiente dello spettacolo. Ma andiamo a vedere nello cosa è accaduto in diretta su Canale 5.

Natalia Paragoni dà forfait e querela il Grande Fratello Vip 5

Ma non è finita qui. Infatti, anche Tommaso Zorzi ha detto la sua sulla vicenda facendonil nome del presunto amante di Natalia Paragoni. Il rampollo meneghino ha detto che si tratterebbe di un certo Leonardo, un ricco ereditiere che andava a scuola con lui. Per parlare della questione, Alfonso Signorini aveva nuovamente invitato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Ma la ragazza di Andrea Zelletta, a grande sorpresa, ha dato forfait. Oltre a rifiutare l’invito del direttore del settimanale Chi, ha deciso di diffidare il reality show di Canale 5 dal trattare ulteriormente l’argomento. Decisione che ha lasciato senza parole il conduttore del reality show targato Endemol Shine Italy. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Il sospetto del popolo del web sulla fidanzata di Andrea Zelletta

Come era previsto, il rifiuto di Natalia Paragoni di parlare del suo presunto tradimento ai danni del fidanzato Andrea Zelletta ha alimentato ancora di più il sospetto che la voce diffusa da Dayane Mello fosse vera. Per questo motivo, il popolo del web dopo la decisione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è più propenso a cercare la verità nascosta.

Per caso la modella brasiliana aveva ragione sul tradimento? La Paragoni ha davvero tradito il ragazzo con il vecchio compagno di classe di Tommaso Zorzi? Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa accadrà.